Eluaseme hinnaindeks tõusis 2025. aastal 5,2 protsenti

Majad Kopli liinidel. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eluaseme hinnaindeks tõusis eelmisel aastal võrreldes 2024. aasta keskmisega 5,2 protsenti, teatas statistikaamet. Tehingute rahaline maht oli 2025. aastal võrreldes aasta varasemaga suurem nii olemasolevate kui ka uute eluasemete puhul.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Märt Umbleja sõnul on eluaseme hinnaindeks pärast 2021. ja 2022. aasta väga kiiret tõusu ka viimasel kolmel aastal jätkanud tõusmist, aga veidi tagasihoidlikumas tempos, jäädes vahemikku 5,2–6,1 protsenti.

Möödunud aastal tõusid majade hinnad nelja kvartali keskmisena 5,9 ja korterite hinnad viis protsenti. Tallinna korterid kallinesid aastaga viis, Tallinnaga külgnevate piirkondade korterid koos Tartu ja Pärnuga 4,1 ning ülejäänud Eestis 6,9 protsenti.

"Eelmise aasta teises pooles osteti rohkem olemasolevat kinnisvara, seda nii võrdluses esimese poolaasta kui ka 2024. aasta teise poolaastaga. Võib öelda, et turg ei ole väga aktiivne, aga kinnisvara hinnad sellest hoolimata püsivad," ütles Umbleja.

2025. aasta neljandas kvartalis tõusis eluaseme hinnaindeks võrreldes 2024. aasta neljanda kvartaliga 5,5 protsenti. Korterite hinnad tõusid 7,2 ja majade hinnad 2,3 protsenti.

"Korterite hinnad on püsinud peaaegu muutumatuna juba kaks kvartalit. Majade hinnad langesid aga teist kvartalit järjest," ütles Umbleja.

Tehingute rahaline maht oli 2025. aasta neljandas kvartalis väiksem nii kolmandast kvartalist kui ka 2024. aasta neljandast kvartalist.

"Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas neljandas kvartalis olemasolevate korterite ja majade tehingute rahaline maht, uutel eluasemetel aga vähenes. Eelmise kvartaliga võrreldes oli aga vastupidi. Seega eelistati endiselt osta olemasolevaid kortereid ja maju, aga huvi on tõusnud ka uute korterite ja majade vastu, " tõi Umbleja välja.

Eluaseme hinnaindeks näitab, kui palju on kodumajapidamiste poolt eluaseme soetamiseks tehtud tehingute puhul ruutmeetrihinnad ajas muutunud. Seda arvutatakse korterite ja majade kohta.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks kasvas mõõdukalt

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks tõusis 2025. aastal võrreldes 2024. aasta keskmisega 3,6 protsenti.

Võrreldes 2024. aasta neljanda kvartaliga tõusis indeks 2025. aasta neljandas kvartalis 3,8 protsenti, võrreldes kolmanda kvartaliga aga langes 1,2 protsenti.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks iseloomustab seda, kuidas on muutunud kodumajapidamiste jaoks uute eluasemete soetamise ning eluaseme ostja ja kasutajana tehtud muude kulutuste hinnad. Indeks koosneb neljast osast: eluaseme ost, muud eluaseme ostmisega seotud teenused, eluaseme kapitaalremont ja eluaseme kindlustus.

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

ilmateade

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo