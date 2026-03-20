Oviir: ERJK vajab seadusandjalt uusi tööriistu

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir tõdeb enne uue koosseisu ametisse asumist, et kuigi komisjon on end tõestanud tõhusa järelevalveorganina, oodatakse seadusandjalt endiselt täiendavaid tööriistu, et järelevalve oleks õiglasem ja terviklikum.

ERJK praeguse koosseisu volitused lõpevad 27. aprillil. Komisjoni esimehe Liisa Oviiri sõnul on uue koosseisu määramine osapooltele kohustuslik ning esimene koosolek peetakse kohe aprilli lõpus, et vältida töösse tekkivat pausi.

Oviiri sõnul peavad kuus parlamendierakonda, õiguskantsler, riigikontroll ja valimisteenistus esitama uued liikmed hiljemalt 17. aprilliks.

"30. aprilliks olen siis juba kokku kutsunud selle uue komisjoni koos uue koosseisuga, sest esimesel kokkusaamisel nagu ikka valitakse siis esimees ja aseesimees, et ei tuleks kahe komisjoni töö vahele sellist sunnitud pausi," selgitas Oviir.

Lõppevat viieaastast perioodi hindab Oviir positiivselt, nimetades koosseisu väga tubliks ja töökaks. Tema sõnul on istungid olnud pikad ja arutelud sisutihedad, kuid komisjoni käed jäävad sageli lühikeseks puuduliku seadusandluse tõttu.

"Meie pädevus tuleneb seadusest. Need teemad, mis meile on tulnud, nendega me oleme vastavalt seadusele saanud tegeleda," nentis Oviir. Ta lisas, et juba eelmine koosseis püüdis seadusandjale märku anda vajakajäämistest: "On mitmeid asju, mis meie nii-öelda tööriistakastist veel puuduvad. On mõned asjad, mis üldist õiglustunnet võib-olla riivavad".

Oviir märkis, et kuigi oleks olnud suur heameel näha seadusemuudatuste kiiremat edenemist, on protsess praegu siiski liikuma läinud. "Mine tea, äkki saame veel selle lahkumiskingituseks kah," ütles ta.

Üheks pidevaks väljakutseks on olnud kohalike omavalitsuste infoteavikutes ilmuva varjatud reklaam. Oviir nõustus aseesimees Kaarel Tarandi seisukohaga, et selliste rikkumistega tegelemine on sageli kurnav.

"Need lõputud kohaliku omavalitsuse infoteavikutes ilmunud persoonilood ja tegelikult ka persoonireklaamid, mida meile analüüsimiseks saadetakse – ega nad on ju nagu oma olemuselt tüütud, aga samas on see üks osa meie poliitilisest kultuurist," tõdes Oviir. Oviir rõhutas, et komisjon on seatud just selleks, et järjepidevalt meelde tuletada, mis on lubatud ja mis mitte.

Vaatamata piirangutele usub Oviir, et ERJK on ennast õigustanud. "Meie komisjon on ennast tõestanud üsna tõhusa järelevalveorganisatsioonina ja selle üle tegelikult tasub ka meil endal võib-olla head meelt tunda," lausus Oviir.