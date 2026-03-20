X!

Allikad: Trump kaalub Khargi saare vallutamist

Neli asjaga kursis olevat allikat ütlesid väljaandele Axios, et Trumpi administratsioon kaalub strateegiliselt olulise Khargi saare vallutamist või selle blokeerimist. USA sooviks sellise sammuga avaldada survet Iraanile, et islamiriik avaks taas Hormuzi väina.

Axios toob välja, et Trumpi administratsioon ei saa praegu sõda endale soodsatel tingimustel lõpetada, kuna laevaliiklus Hormuzi väinas on seiskunud.

Väin on maailma olulisim nafta eksporditee, mis ühendab Pärsia lahe suurimaid naftatootjaid Omaani lahe ja Araabia merega. Tavaliselt läbib seda olulist laevateed ligi 20 protsenti maailma toornaftast.

Khargi saar asub Pärsia lahes, Iraani rannikust 25 kilomeetri kaugusel. Väikesel saarel asub Iraani peamine naftaekspordi terminal, kus laaditakse tankeritele 90 protsenti välismaale müüdavast toornaftast, mis suundub peamiselt Hiinasse.

USA võib käivitada Khargi saare vallutamise operatsiooni aga alles siis, kui Ühendriigid on veelgi nõrgestanud Iraani sõjalist võimekust Hormuzi väina ümbruses.

"Meil on vaja umbes kuu aega, et iraanlasi rünnakutega veelgi nõrgestada, saar vallutada ja siis võtta neil munadest ja kasutada seda läbirääkimisteks," märkis üks Valge Maja mõtteviisiga kursis olev allikas. 

Axios tõi välja, et piirkonda on juba teel kolm merejalaväeüksust. Valge Maja ja Pentagon kaaluvad võimalust saata piirkonda veel rohkem vägesid. 

"Ta tahab Hormuzi lahti saada. Kui ta peab Khargi saare ära võtma, et see juhtuks, siis nii juhtubki. Kui ta otsustab teha sissetungi rannikule, siis nii juhtubki. Aga seda otsust ei ole tehtud," ütles üks kõrge ametnik Axiosele.

Samal ajal jätkavad USA ja Iisrael Iraanis asuvate sihtmärkide pommitamist. Iisrael kinnitas reedel, et õhurünnakus sai surma Iraani revolutsioonikaardi pressiesindaja Ali Mohammad Naini. Ka sotsiaalmeedias levivad teated, et USA ja Iisrael avaldavad Iraani režiimile võimsat survet ning hoiavad Teherani ja teisi piirkondi pideva tule all.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Axios

