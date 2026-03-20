Trump välistas relvarahu Iraaniga

President Donald Trump pisendas vaherahu väljavaateid Iraaniga, väites, et USA-l on ülekaal ning ta soovib sõjale otsustavat lõppu.

"Vaadake, me saame pidada dialoogi, aga teate, ma ei soovi vaherahu," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele.

Ta jätkas: "Vaherahu ei tehta siis, kui sa teist poolt otseselt maatasa teed. Neil ei ole mereväge. Neil ei ole õhuväge. Neil pole mingit varustust. Neil pole luurajaid. Neil pole õhutõrjet. Neil pole radareid ja nende juhid on igal tasandil tapetud. Me ei soovi seda (vaherahu- toim) teha."

USA ametnik kinnitas, et Lähis-Ida suunas on teel veel kolm sõjalaeva ja ligikaudu 2500 merejalaväelast. USA sõjaväe andmetel viibib piirkonnas hetkel umbes 50 000 sõdurit. Pentagoni taotlus täiendavaks 200 miljardiks dollariks sõja rahastamiseks vajab kongressi heakskiitu, samal ajal kui USA riigivõlg on jõudnud rekordilise 39 triljoni dollarini.

Trump on viimasel ajal korduvalt oma seisukohta muutnud, väites kord, et Washington ei vaja naftatankerite jaoks elutähtsa Hormuzi väina kindlustamisel abi. Seejärel on ta kritiseerinud teisi riike selle eest, et nad appi ei tule.

"Ilma USA-ta on NATO pabertiiger!" postitas Trump oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social.

"Nad ei tahtnud liituda võitlusega tuumavõimekusega Iraani peatamiseks. Nüüd, mil see võitlus on sõjaliselt võidetud ja neile endile oht väga väike, kaebavad nad kõrgete naftahindade üle, mida peavad maksma, kuid ei taha aidata avada Hormuzi väina, mis on lihtne sõjaline manööver ja kõrgete naftahindade ainus põhjus," kirjutas Trump.

"Nii lihtne nende jaoks, nii väikese riskiga. Argpüksid, me peame meeles!" lisas Trump.

Neljapäeval teatasid kuus maailma suurriiki, sealhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan, et on valmis "panustama asjakohastesse jõupingutustesse" Hormuzi väina julgeoleku tagamiseks.