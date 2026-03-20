Trump välistas relvarahu Iraaniga

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

USA president Donald Trump välistas reedel Iraaniga vaherahu sõlmimise, öeldes, et Washingtonil on kolm nädalat kestnud sõjas ülekaal.

President Donald Trump pisendas vaherahu väljavaateid Iraaniga, väites, et USA-l on ülekaal ning ta soovib sõjale otsustavat lõppu.

"Vaadake, me saame pidada dialoogi, aga teate, ma ei soovi vaherahu," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele.

Ta jätkas: "Vaherahu ei tehta siis, kui sa teist poolt otseselt maatasa teed. Neil ei ole mereväge. Neil ei ole õhuväge. Neil pole mingit varustust. Neil pole luurajaid. Neil pole õhutõrjet. Neil pole radareid ja nende juhid on igal tasandil tapetud. Me ei soovi seda (vaherahu- toim) teha."

USA ametnik kinnitas, et Lähis-Ida suunas on teel veel kolm sõjalaeva ja ligikaudu 2500 merejalaväelast. USA sõjaväe andmetel viibib piirkonnas hetkel umbes 50 000 sõdurit. Pentagoni taotlus täiendavaks 200 miljardiks dollariks sõja rahastamiseks vajab kongressi heakskiitu, samal ajal kui USA riigivõlg on jõudnud rekordilise 39 triljoni dollarini.

Trump on viimasel ajal korduvalt oma seisukohta muutnud, väites kord, et Washington ei vaja naftatankerite jaoks elutähtsa Hormuzi väina kindlustamisel abi. Seejärel on ta kritiseerinud teisi riike selle eest, et nad appi ei tule.

"Ilma USA-ta on NATO pabertiiger!" postitas Trump oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social.

"Nad ei tahtnud liituda võitlusega tuumavõimekusega Iraani peatamiseks. Nüüd, mil see võitlus on sõjaliselt võidetud ja neile endile oht väga väike, kaebavad nad kõrgete naftahindade üle, mida peavad maksma, kuid ei taha aidata avada Hormuzi väina, mis on lihtne sõjaline manööver ja kõrgete naftahindade ainus põhjus," kirjutas Trump.

"Nii lihtne nende jaoks, nii väikese riskiga. Argpüksid, me peame meeles!" lisas Trump.

Neljapäeval teatasid kuus maailma suurriiki, sealhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan, et on valmis "panustama asjakohastesse jõupingutustesse" Hormuzi väina julgeoleku tagamiseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, BNS, AP

Loetumad uudised

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

17:34

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid Uuendatud

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

22:32

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

04:30

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

15:22

Treimann-Legrant: tegelikult peaks pedofiilide registrit haldama riik

14:57

Allikad: Trump kaalub Khargi saare vallutamist

19:03

Ukraina tulistas alla Vene kopteri Ka-52 Uuendatud

12:35

Kiviselg: sõjategevuse intensiivsus Ukrainas on märgatavalt tõusnud

ilmateade

loe: sport

22:40

Lake Placidis võidutses taas Kläbo, Alev 27.

22:32

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

22:11

ETV spordisaade, 20. märts

21:38

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu

loe: kultuur

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

18:48

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

17:48

Galerii: Ringhäälingumuuseumis näeb Türi raadiosaatejaama ehitamise lugu

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

loe: eeter

12:17

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

11:17

Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

10:22

Tänavakunstnik: Banksy isiku paljastamine ei muuda teda vähem atraktiivseks

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

18:35

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

15:40

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

15:30

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

15:25

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

15:20

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

12:35

Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

12:30

Laupäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (20.03.2026 12:00:00)

10:48

Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell Uuendatud

