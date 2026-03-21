WP: Vene luure kaalus Orbani tapmiskatse lavastamist

SVR kaalus enne Ungari valimisi Orbani tapmiskatse lavastamist, et juhtida tähelepanu eemale Orbani valitsemise ajal Ungaris tekkinud majandusprobleemidelt, kirjutab Washington Post, lisades, et väited toetuvad ühe Euroopa luureteenistuse hangitud SVR dokumentidele.

Dokumentidest selgub, et SVR andmetel oli 52 protsenti Ungari valijatest rahulolematud olukorraga riigis ning sama hinnangu andis üle 50 protsenti valijatest maapiirkondades, kus Orbani partei toetus on ajalooliselt olnud kõige suurem. Arvamusküsitluse järgi on Orban kaotamas vastaskandidaat Peter Magyarile.

SVR-i operatsioonid aga ei piirdunud tapmiskatse väljapakkumisega. Teistes dokumentides kirjeldatakse tehisaru loodud videoid ja valedokumente ning -fotosid, millega rünnataks Magyari erakonna Tisza liikmeid.

Dokumendid hankinud luureagentuuri sõnul on kolm Vene luurajat saabunud Ungarisse.

Endine Ungari luure asejuht Andras Telkes ütles, et Ungari valitsusparteis kasvab paanika. "Venelased teevad kõik, et hoida Orban võimul. Nende jaoks on Ungari osa Venemaa mõjusfäärist," lausus ta.

Washington Post märkis, et neile pole teada, kui kõrgel Venemaa võimladvikus Orbani lavastatud tapmiskatse ettepanekut arutati. Rünnakut pole toimunud ja Kreml nimetas selliseid väiteid valeinfoks.

Väljaanne lisas, et Ungari välisminister Peter Szijjarto on teinud 16 ametlikku visiiti Moskvasse, viimati kohtus ta Venemaa presidendi Vladimir Putiniga tänavu 4. märtsil. Szijjarto on väidetavalt teinud Euroopa Liidu kohtumiste ajal otsekõnesid, et jagada infot Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, märkis Washington Post, kellele üks allikas ütles, et "põhimõtteliselt on igal Euroopa Liidu kohtumisel juba aastaid olnud laua taga ka Venemaa".