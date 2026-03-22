Ott Lumi: ametniku vallandamine kahandab riigikogu usaldusväärsust

Politoloog Ott Lumi sõnul oli riigikogu ametniku vallandamine oli väga näotu ja kahandas riigikogu usaldusväärsust. Tema sõnul kannavad vastutust poliitikud, mitte ametnikud.

Riigikogus plaanitakse esmaspäeval hakata koguma allkirju hasartmängumaksu seaduspraagi tõttu vallandatud ametniku tööle ennistamiseks. Eesti 200 mõtet ei toeta, kuna see viiks nende hinnangul ohtliku pretsedendini, kus poliitikud sekkuvad otseselt riigikogu kantselei otsustesse.

Riigikogu kantselei staažika ametniku vallandamine hasartmängumaksu seaduspraagi tõttu on pannud muuhulgas kihama parlamendikoridorid. Esmaspäeval hakatakse koguma allkirju ametniku tööle ennistamiseks, sest terve hulk riigikogu liikmeid on seda palunud.

"Loomulikult kantselei teeb lõplikud otsused, aga ma tahaks näha lihtsalt seda, kas riigikogu liikmed ühiselt saavad aru, et otsuseid teevad poliitikud. Kui poliitikud on teinud valesid otsuseid või eelnõu pole õigesti koostatud, siis ei ole selles süüdi mitte ametnikud, vaid need, kes selle eelnõu kunagi kokku panid," ütles Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk.

Koka sõnul on selge, et kellelegi oli süüdlase leidmine vajalik, kuid ta ei tea, kas toimus ka mingisugune poliitiline survestamine.

Juhtumiga seoses on tähelepanu alla sattunud eelkõige Eesti 200 poliitikud, sealhulgas hasartmängumaksu seaduse muudatuse algatanud Tanel Tein ja kommentaaridest hoiduv riigikogu esimees Lauri Hussar.

Eesti 200 fraktsiooni juht Toomas Uibo ütleb, et Eesti 200 pole riigikogu kantselei personaliotsustesse sekkunud ja tema arvates peaksid poliitikud ka nüüd sellest protsessist käed eemale hoidma. Seetõttu ei poolda Uibo allkirjade kogumist ega ka riigikogu vanematekogu kokkukutsumist.

"See on olnud täiesti apoliitiline siiamaani ja see looks täiesti uue pretsedendi, kui poliitikud hakkavad sekkuma nende ametnike otsustesse. Nii et ma selles mõttes ei poolda seda," ütles Uibo.

Hasartmängumaksu seaduseelnõu käis läbi kõigi riigikogu poliitikute laualt, mistõttu peaksid politoloog Ott Lumi arvates vastutama ikkagi nemad. Ametniku vallandamine oli väga näotu ja see on kahandanud riigikogu usaldusväärsust, eriti seadusloomes.

"Politoloogiliselt mõeldes see on järjekordne tilk sellesse paati, kus ikkagi valitsusvõim kipub domineerima poliitikaprotsesse ja tegelikult see näitab ka natukene seda, et riigikogu kui selline on suhteliselt armetu. Ja ma arvan, et see on ka natukene ressursside puuduse küsimus," kommenteeris Lumi.

Vallandamiseni viinud distsiplinaarmenetlus sai alguse ametniku kommentaarist meediale.

Ametnikueetikaga tegeleva nõukogu juht Külli Taro ütles kirjalikus vastuses, et selle juhtumiga seoses nad seisukohta ei koosta, sest seda pole ükski osapool taotlenud. Küll aga arutas nõukogu ametnike väljendusvabaduse hea tava võimalikku täpsustamist või täiendamist ja jõudis järeldusele, et pigem on küsimus selle rakendamises. Arutelu on Taro sõnul veel pooleli.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

