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Uibo: mida varem uue kandidaadi leiame, seda parem

Eesti
Toomas Uibo
Toomas Uibo Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Eesti

Eesti 200 fraktsiooni juhi Toomas Uibo sõnul riigikogul suurt puhkust oodata ei ole, sest potentsiaalse kandidaadi leidmisega tuleb parlamendierakondadel aktiivselt tegeleda terve suve. Eesti 200 ootab uuelt presidendilt ennekõike tugevat välispoliitilist kogemust.

Uibo hinnangul tõi Karise otsus kauaoodatud selguse ning lõpuks saab teiste presidendikanditaatidega edasi liikuda.

"Ma arvan, et on hea, et meil on lõpuks saabunud selgus. See annab võimaluse ka teiste kandidaatidega uuesti edasi liikuda. Oleme olnud presidendi otsuse ootel juba päris pikka aega," lausus Uibo.

Uibo ühtegi potsentsiaalset kandidaati nimeliselt ei maininud, kuid sõnas, et on oluline, et tulevane president oleks tugeva välispoliitilise kogemusega.

"Nimesid on ajakirjandusest ikka läbi käinud. Eesti 200 on ka varem öelnud, et sobiv kandidaat peaks olema tugeva välispoliitilise kogemusega ning kandma väärtusi, millele kogu meie välispoliitika rajaneb juba Lennart Meri aegadest. Samuti peab ta seisma Eesti inimeste ja riigi vabaduse eest. Praeguses geopoliitilises olukorras on eriti oluline, et Eesti hääl kõlaks rahvusvahelisel areenil tugevalt. See on kindlasti üks kvaliteet, mis võiks meie arvates järgmisel presidendil olemas olla," sõnas Uibo.

Uibo hinnangul peaksid erakonnad võimalikult kiiresti kandidaadid avalikuks tegema.

"Otsingutega tuleb tegeleda läbi suve, suurt puhkust siin oodata ei ole. On oluline, et me saaksime selle nime või nimed võimalikult vara teada. Siis saavad ka inimesed asjaga harjuda ning presidendikandidaat ise ennast pikemaajaliselt tutvustada. Ma arvan, et mida varem, seda parem," ütles Uibo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Intervjueeris Anne Raiste

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