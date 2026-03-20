Aller: nõuniku vallandamine ei ole juhatuse laual olnud

Arvo Aller. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Riigikogu teine aseesimees, opositsioonierakonda EKRE-sse kuuluv Arvo Aller ütles lühiintervjuus ERR-ile, et riigikogu juhatus staažika nõuniku vallandamist arutanud ei ole. Samuti puudub tal praegu seisukoht, kas toetada ametniku tööle ennistamist.

Riigikogu kantselei vallandas sel nädalal distsiplinaarmenetluse tulemusel riigile miljoneid maksma läinud hasartmängumaksu seaduspraagi tõttu eelnõuga tegelenud staažika riigikogu nõuniku. Mis teie arvamus sellest olukorrast, kus staažikas majanduskomisjoni nõunik otsustati distsiplinaarmenetluse tulemusena riigikogu kantselei poolt vallandada?

Kantselei viis seda juurdlust läbi ja see oli kantselei otsus. Nemad seda läbi viisid, kantselei selle algatas. Ja mis selle sisu on, ma ütlen ausalt, et ma ei ole seda lõppdokumenti lugenud.

Kas on võimalik, et riigikogu kantseleile anti suunis riigikogu juhatusest?

Juhatus ei tee oma otsustega mingeid suuniseid ametnike töölevõtmiseks ja lahtilaskmiseks. See on ikka puhtalt kantselei pädevus.

Teada on, et see ametnik töötas hasartmängumaksu eelnõuga, mille praak läks riigile kalliks maksma. Kuidas te seda vastutust näete? Kas üks ametnik peaks vastutama kogu selle teema eest, nagu praegu on välja kukkunud? Või on see ikkagi poliitilise vastutuse koht riigikogulaste seas?

Poliitiline vastutus on kindlasti riigikogulaste seas, aga kas tema konkreetsed tööülesanded olid sellised või teised, seda ma ei oska öelda. Kantselei on need sisemiste reeglitega paika pannud, kes kuidas ja millega töötab. Ma ei oska siin kaasa rääkida, mis olid tema täpsed ülesanded. Ma ei ole tõesti süvenenud. Ma võib-olla tunnen seda inimest nägupidi, aga isiklikult kokku puutunud ei ole.

Aga mingit poliitilist põhjust te tema vallandamises ei näe?

Ei, mina küll ei näe. See ei ole juhatuse laua peal kordagi olnud. Alles nüüd, kui protsess lõpule jõudis, olen minagi selle kohta meediast lugenud.

Aga isiklikult, kuidas teile tundub? Oli see vallandamine õiglane, põhjendatud ja piisavalt proportsionaalne?

Ma ei oska öelda. Ma ei tea selle järelevalve sisu ega tulemust, ma ei ole seda lugenud. Ma ei oska seisukohta võtta. Juhatus ei ole ka siin oma seisukohta kujundanud, see ei ole ka juhatuse pädevuses.

Teadaolevalt on Aivar Kokk asunud koguma allkirju taotlusele, et järgmine nädal see ametnik ametisse ennistada. Olete te sellega kursis ja kuidas EKRE fraktsioon plaanib selles küsimuses käituda?

Niimoodi, nagu ma seal saalis kuulsin. Ja Isamaa pressiteate kaudu läbi meedia olen kuulnud. Aga otseselt maja sees me seda fraktsiooniga arutanud ei ole.

Kas te isiklikult riigikogu liikmena plaanite sellele oma allkirja anda?

Selleks, et seal olla tervenisti asjas sees, pean ma nägema nii ühe poole kui ka teise poole kokkuvõtet. Kindlasti saame tutvuda Aivar Koka tehtava avaldusega ja teistpidi pean ma nägema ka sisejuurdluse ja siseauditi tulemusi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

19.03

Sõja 1485. päev: väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

19.03

Venemaa võib saata oma sõjalaevad varilaevastiku tankereid kaitsma

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

19.03

Galerii: põllumehed kogunesid meelt avaldama Uuendatud

19.03

Muinsuskaitse: linnahall on endiselt väga väärtuslik ja peab säilima

19.03

Vene hävituslennuk rikkus Eesti õhupiiri

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

04:30

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

