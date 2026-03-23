CDU võitis Reinimaa-Pfalzi liidumaa valimised

Välismaa
CDU kandidaat Gordon Schnieder
CDU kandidaat Gordon Schnieder Autor/allikas: SCANPIX/AFP/TOBIAS SCHWARZ
Pühapäeval toimusid Reinimaa-Pfalzi liidumaa valimised ning ligi 35 aastat piirkonda juhtinud Saksa sotsiaaldemokraatlik partei (SPD) jäi seekord teisele kohale. Valimised võitis konservatiivne kristlik-demokraatlik liit (CDU), kuid ka parempopulistlik AfD suutis oma toetust suurendada.

Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau" kirjutab, et piirkonda ootab ees võimuvahetus. Suure tõenäosusega kerkib liidumaa juhiks CDU kandidaat Gordon Schnieder. 

Esialgsete tulemuste kohaselt sai CDU 31 protsenti häältest, neli aastat tagasi kogus partei 27,7 protsenti häältest. SPD toetus kukkus 29,5 protsendini, neli aastat tagasi oli see 35,7 protsenti. Alternatiiv Saksamaale (AfD) suutis oma häältesaaki pea kahekordistada ning partei kogus 19,5 protsenti häältest.

Ka rohelised kaotasid veidi toetust, liberaalne erakond FDP ei suutnud aga ületada viieprotsendilist valimiskünnist.

Liidumaal elab ligi neli miljonit inimest ning varem juhtis piirkonda SPD, roheliste ja FDP koalitsioon. Viimased tulemused viitavad, et CDU peab moodustama võimuliidu SPD-ga, kuna konservatiivid on välistanud koostöö populistidega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: "Tageschau"

CDU võitis Reinimaa-Pfalzi liidumaa valimised

