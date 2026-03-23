Londonis pandi põlema juudi organisatsioonile kuuluvad kiirabiautod

Esmaspäeva hommikul pandi Londonis põlema juudi organisatsiooni hallatavad kiirabiautod ning Suurbritannia võimud kahtlustavad, et süütamise taga võib olla Iraan.

Rünnaku käigus hävis neli sõidukit, kuid keegi vigastada ei saanud. Briti võimud pole välistanud Teherani seotust rünnakutega. Uurimist juhib nüüd terrorismivastane politsei, kuid rünnakut ei ole veel terroriaktiks liigitatud, vahendas The Times.

Kriminaalpolitsei ülemkomissar Luke Williams ütles, et politsei otsib kolme kapuutsiga kahtlusalust. Kedagi veel vahistatud ei ole.

Williams siiski lisas, et on teadlik väitest, et Iraaniga seotud rühmitus on võtnud rünnaku eest vastutuse. "Selle väite autentsuse ja täpsuse kindlakstegemine on uurimisrühma prioriteet, kuid me ei saa seda praegu kinnitada," ütles Williams.

Iraaniga seotud Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya postitas sotsiaalmeediasse videolõigu, milles näis tunnistavat rünnaku omaks. Rühmitus on viimastel nädalatel võtnud vastutuse rünnakute eest juudi institutsioonide vastu, mis on toimunud Hollandis, Belgias ja Kreekas. Iisraeli teatel on rühmitus seotud Iraani režiimiga.

Keir Starmer mõistis viimase intsidendi hukka ja nimetas seda antisemiitlikuks süütamisrünnakuks. "Minu mõtted on juudi kogukonnaga, kes ärkab täna hommikul selle kohutava uudise peale. Antisemitismil pole meie ühiskonnas kohta," teatas Starmer.

Kiirabiautosid haldab Hatzalah, mis asutati 1979. aastal ja tegutseb vabatahtlike toel. See pakub Põhja-Londoni elanikele tasuta meditsiinitransporti ja erakorralist abi. Hatzalah teeb koostööd Briti tervishoiuametiga (NHS).