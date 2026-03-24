Leis tahab keelata alla kümneaastastel elektritõukeratastega sõitmise

Foto: Ken Mürk/ERR
Taristuminister Kuldar Leis tahab keelata alla kümneaastastel lastel elektritõukeratastega sõitmise, põhikooli lastel aga peab edaspidi olema elektritõukerattaga sõitmiseks jalgratturi luba. Keeldu eiravaid peresid ähvardab rahatrahv.

Elektritõukeratastega sõitmisel seni Eestis praktiliselt piirangud puuduvad, vaid sõidukiirus ei tohi olla suurem kui 25 km/h. Plaanitav seadusemuudatus keelaks alla kümneaastastel elektritõukeratastega sõitmise hoopis ära. Põhikoolilastelt aga hakatakse nõudma jalgratturi luba.

"Me nõuame kümne- kuni 15-aastaste käest jalgrattaluba. Kui nad tulevad kergliikuriga liiklusse, et neil oleks mingi baasteadmised olemas, sest kiirus on ikkagi kuni 25 km/h," lausus taristuminister Kuldar Leis.

Ka tahab riik, et renditõukerataste pakkujad hakkasid kindlaks tegema kasutaja isikut ja sõiduõigust. Rattarentijate kontrollimiseks antakse kohalikele omavalitsustele õigus neid kontrollida.

"Boldile ja Ridele, juriidilisele isikule siis, on kuni 3200 euri trahv. Kui lapsevanem annab lapsele, kellel ei ole õigust kergliikuriga liikuses sõita, tõukeratta, siis on võimalik kuni 160 euro trahvi teha lapsevanemale," ütles Leis.

Minister ei osanud öelda, keda trahvitakse juhul, kui üks 14-aastane annab oma tõuksi proovida sõbrale, kel nõutavat ratturiluba pole.

Boldi kinnitusel nende tegevust seadusemuudatus suurt ei mõjuta, sest rattarent on alla 16-aastastele keelatud. Küll aga tuleb uuest aastast alates hakata tõukeratta kasutajal enda isikut tuvastama, nagu Bolt Drive autot rentides.

"Kui ühekordselt on isik ära tuvastatud, vanus on ka ära tuvastatud, siis perioodiliselt tõenäoliselt saab olema näiteks selfiepildid teatud aja tagant," lausus Boldi tõukerataste suuna juht Karl Apsolon.

Kui aga kontrollides peaks selguma, et vanem on teinud lapsele Boldi tõukeratta kasutamiseks konto, siis Apsoloni sõnul on täna veel vara öelda, kas ettevõttele määratav 3200 eurone trahv nõutakse vanemalt sisse või mitte. Politsei vaates on jätkuvalt murekohaks purjus tõuksijuhid, aga ka liiga võimsad ja kiired tõukerattad.

"Täna see kindlasti on kasvav probleem, see on ka alaealiste hulgas kasvav probleem. Me ei räägi siin kindlasti väga väikestest, aga ütleme teismelised ja natuke vanemad on meil liikluses selliste kergliikuritega, millega liikluses olla ei tohi ning mis eeldaksid oma võimsuse ja kiiruse poolest seda, et neil oleks juhtimisõigus," sõnas politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Leisi sõnul ei ole riigil võimalik keelata liikluses keelatud liiga võimsate tõukarataste müüki, sest neid on võimalik osta ka mujalt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

