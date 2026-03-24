X!

Põllumeestel tuleb sel aastal eriliselt kokkuhoidlikult majandada

Eesti
Kevadised põllutööd Järvamaa osaühingus Estonia
Vaata galeriid
16 pilti
Sel nädalal alustasid põllumehed kevadtöödega pihta. Põllumeeste sõnul on väetise kõrge ning teravilja ja piima madala hinna tõttu neil see aasta vaja majandada eriliselt kokkuhoidlikult.

Osaühing Estonia alustas esmaspäeval esimese tööna Kõrtsi suurfarmi lägalaguuni tühjendamist, läga viidi sealt otse põllule. Teispäeval võeti ette kevadkünd, sest põld on juba piisavalt kuiv.

Estonia agronoom Toomas Printsmann ütles, et käsil on juba ka rohumaade rullimine ja karjamaade äestamine, täna oli põllul juba 15 meest ja masinat.

Selle kevade algus ei ole agronoomi sõnul varajane, vaid pigem tavapärane. Lumi läks tema sõnul optimaalsel ajal ära, kuid väetise külvamiseks on siiski veidi vara.

"Minu arvates on mullastik natuke liiga jahe, et väetist külvata. Liiga palju läheks raisku väärt lämmastikku," ütles Printsmann.

Estonia hoidlad on praegu väetist täis, kuid nagu ütleb ettevõtte juhatuse liige Tanis Kulp, on alanud põllumajandusaasta selline, kus tuleb väga kokkuhoidlikult ja efektiivselt majandada.

"Meil Infortar Agro Grupis on nii Halingal kui ka Estonias väetised varutud, samas see ei tähenda, et me kõigest, mis turul toimub, täiesti mõjutamata oleme. Ikkagi need väetiste hinnad, mis täna üles on tõusnud, on pikaajaline trend ja me täna juba peame sellega arvestama, kuigi meil laod on hetkel väetist täis. Toorme hinnad on üles läinud ja teisest küljest piimahind on alla kukkunud. Aga ma usun, et me saame sellega ilusti hakkama. See ongi nüüd see aasta, kus tuleb head tööd teha, et kasumisse jääda," ütles Kulp.

Taliviljade väetamist ja rohumaade kevadkündi alustas eile ka Imavere külje all tegutsev teraviljakasvataja osaühing Mägede. Ka ettevõtte omanik Raido Allsaar muretseb juba eeloleva sügise pärast.

"Kuna see sõda on eskaleerunud ja ei tea ju kaua läheb. Üks asi on kevadkülvid ära teha, aga juba muretseks sügiskülvide pärast, et ei tea ju mis need sisendhinnad olema saavad üldse. Ja ega teraviljahinnad ei ole ka just rõõmustavad. Natuke murelikuks teeb," ütles Allsaar.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:29

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

22:27

Kallas: me ei peaks otsima nippe, kuidas reitingut kiiresti üles ajada

22:25

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:18

ETV spordisaade, 24. märts

22:09

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

22:08

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il Uuendatud

21:47

Salah jätab hooaja lõpus Liverpooliga hüvasti

21:36

Kolmapäeval on sooja kuni 13 kraadi

21:36

Teisipäeval võis liikluses näha vanu trolle

21:28

Ministeerium tahab Pärnumaal ahvena- ja kohapüüki kudemise ajal piirata

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:19

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

20:30

Venemaa korraldas Ukraina vastu päevase massilise droonirünnaku Uuendatud

10:16

Ligi: toidu käibemaksu alandamine oleks rumal otsus

11:26

Tallinna Maakri asumisse plaanitakse mitut uut kõrghoonet

19:13

Primorski sadamas põlevad teist päeva naftamahutid Uuendatud

23.03

Sõja 1489. päev: Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast Uuendatud

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

11:37

Eesti 200 juhatuse liige kahtleb riigikogu valimistel osalemise mõttekuses

23.03

Atlandi hoovuste kollaps tooks Eestisse karmima talve, ent jätaks suvesooja

17:01

Kuue kuu euribor kerkis 2,6 protsendini Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:18

ETV spordisaade, 24. märts

22:09

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

22:08

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il Uuendatud

21:47

Salah jätab hooaja lõpus Liverpooliga hüvasti

loe: kultuur

19:02

Näitus "Las ma soojendan sind" räägib teatraalse vindiga tõsielu lugusid

18:59

Ave Nahkur avas Vändra kunstigaleriis omanäolise ja värviküllase näituse

18:53

ERSO ettekandes jõuab lavale Maria Kõrvitsa uus orkestriteos

17:29

Aasta betoonehitis 2025 on Tallinna Linnateater

loe: eeter

16:39

Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjens: oluline on leida tasakaal

14:49

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

12:45

VIDEO | Munakoorest murumunade valmistamisõpetus

12:08

Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

Raadiouudised

18:50

Timpson: kohtute hinnangul suurendavad välisvangid nende töökoormust

18:35

Päevakaja (24.03.2026 18:00:00)

17:50

Järvamaal algasid kevadised põllutööd

17:45

Ministeerium plaanib Pärnumaal piirata ahvena ja koha püüki

16:10

Prantsuse poliitikas liigub tähelepanu presidendivalimistele

15:20

Raadiouudised (24.03.2026 15:00:00)

12:50

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

12:50

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

12:35

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (24.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo