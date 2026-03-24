Põllumeestel tuleb sel aastal eriliselt kokkuhoidlikult majandada

Sel nädalal alustasid põllumehed kevadtöödega pihta. Põllumeeste sõnul on väetise kõrge ning teravilja ja piima madala hinna tõttu neil see aasta vaja majandada eriliselt kokkuhoidlikult.

Osaühing Estonia alustas esmaspäeval esimese tööna Kõrtsi suurfarmi lägalaguuni tühjendamist, läga viidi sealt otse põllule. Teispäeval võeti ette kevadkünd, sest põld on juba piisavalt kuiv.

Estonia agronoom Toomas Printsmann ütles, et käsil on juba ka rohumaade rullimine ja karjamaade äestamine, täna oli põllul juba 15 meest ja masinat.

Selle kevade algus ei ole agronoomi sõnul varajane, vaid pigem tavapärane. Lumi läks tema sõnul optimaalsel ajal ära, kuid väetise külvamiseks on siiski veidi vara.

"Minu arvates on mullastik natuke liiga jahe, et väetist külvata. Liiga palju läheks raisku väärt lämmastikku," ütles Printsmann.

Estonia hoidlad on praegu väetist täis, kuid nagu ütleb ettevõtte juhatuse liige Tanis Kulp, on alanud põllumajandusaasta selline, kus tuleb väga kokkuhoidlikult ja efektiivselt majandada.

"Meil Infortar Agro Grupis on nii Halingal kui ka Estonias väetised varutud, samas see ei tähenda, et me kõigest, mis turul toimub, täiesti mõjutamata oleme. Ikkagi need väetiste hinnad, mis täna üles on tõusnud, on pikaajaline trend ja me täna juba peame sellega arvestama, kuigi meil laod on hetkel väetist täis. Toorme hinnad on üles läinud ja teisest küljest piimahind on alla kukkunud. Aga ma usun, et me saame sellega ilusti hakkama. See ongi nüüd see aasta, kus tuleb head tööd teha, et kasumisse jääda," ütles Kulp.

Taliviljade väetamist ja rohumaade kevadkündi alustas eile ka Imavere külje all tegutsev teraviljakasvataja osaühing Mägede. Ka ettevõtte omanik Raido Allsaar muretseb juba eeloleva sügise pärast.

"Kuna see sõda on eskaleerunud ja ei tea ju kaua läheb. Üks asi on kevadkülvid ära teha, aga juba muretseks sügiskülvide pärast, et ei tea ju mis need sisendhinnad olema saavad üldse. Ja ega teraviljahinnad ei ole ka just rõõmustavad. Natuke murelikuks teeb," ütles Allsaar.