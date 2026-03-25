Sotsiaalminister kehtestas perearstide tööle uued nõuded

Perearstidele ja esmatasandi tervisekeskustele kehtima hakkavate nõuete eesmärk on parandada perearstiabi järjepidevust, kvaliteeti ja paindlikkust ning ühtlustada teenuse korraldust üle Eesti, teatas sotsiaalministeerium.

Uus kord sätestab selgemalt, kuidas peab perearstiabi olema inimestele kättesaadav - perearstikeskusesse peab olema võimalik pöörduda nii telefoni, digiplatvormi kui ka kohapealse vastuvõtu kaudu. Ägeda tervisehäire korral peab olema tagatud esmane nõustamine või vastuvõtt kaheksa töötunni jooksul, muudel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Perearstikeskus peab olema vahemikus kell 7-21 avatud vähemalt kaheksa tundi ning tervisekeskus vähemalt kümme tundi.

Tervisekeskustele, kus tegutseb mitu perearsti, kehtestatakse eraldi nõuded, sealhulgas registratuur, ühine veebileht, ühine telefon ning ühtne meeskonna juhtimine.

Digipöördumiste puhul lisandub nõue, et inimene saaks automaatse teavituse selle kohta, millal tema pöördumisele vastatakse.

Täpsustatakse ka perearstiabi sisu. Perearstiabi peab olema meeskonnapõhine ning hõlmama lisaks ravile ja nõustamisele ka haiguste ennetust, laste arengu jälgimist, riskipatsientide ja krooniliste haigete proaktiivset jälgimist, immuniseerimist ja sõeluuringutega seotud tegevusi.

Sotsiaalminister Jolleri sõnul on perearstikeskus inimesele tema tervise esimene ja kõige olulisem kontaktpunkt.

"Perearstiabi peab olema kogu Eestis ühtlaselt hea. Inimese jaoks tähendab see selgemaid reegleid, kindlamat teadmist, kuidas abi saada, ja suuremat kindlust, et tema murega tegeletakse õigel ajal," ütles Joller pressiteate vahendusel. "Seame üle Eesti ühtsemad reeglid nii perearstiabi kättesaadavusele, töökorraldusele kui ka kvaliteedile. Nii aitame tagada, et inimene saab õigel ajal õiget abi sõltumata sellest, kas ta elab Tallinnas, Tartus või näiteks Peipsiveerel."

"Esmatasandil saab lahendada enamiku inimeste tervisemuredest, kuid seda põhimõtet peab toetama ka tervishoiukorraldus ja ühtne arusaam vajaduspõhisest perearstiabist," ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Elle-Mall Sadrak sotsiaalministeeriumi saadetud pressiteates.

"Perearstiabi töökorralduse määruses on väärtustatud ühtse kvaliteetse perearstiabi mõisteid ja toimimise põhimõtteid. Muudatusi on tehtud paindlikuma töökorralduse suunas, arvestades, et perearstikeskus saaks paremini pakkuda inimese konkreetsest tervisemurest lähtuvat abi. Samuti on korrastatud pöördumise kanaleid, et lihtsustada suhtlust perearstikeskusega," täpsustas Sadrak.

Uuringute kohaselt ei ole perearstiabi kvaliteet kõikjal ühtlane ning need näitavad, et viimastel aastatel on rahulolu perearstiabiga mõnevõrra langenud. Sotsiaalministeerium on juba sidunud osa perearstikeskuste rahastusest kvaliteeti ja koostööd puudutavate nõuete täitmisega, et toetada perearstiabi paremat toimimist.

Uuendatud nõuded perearstiabile hakkavad kehtima 1. mail 2026. Nõuded sätestab sotsiaalministri määrus, mis avaldatakse Riigi Teatajas.