Opositsioonierakonnad näevad riigikogu juhtkonnas Sikkutit ja Allerit

Riina Sikkut. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kõik opositsioonierakonnad peale Keskerakonna toetavad riigikogu juhtkonna valimistel esimehena Riina Sikkutit ja aseesimehena Arvo Allerit. Lisahääli loodetakse ka koalitsioonisaadikutelt.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on nemad riigikogu juhatuse valimistel hääletamas Eesti 200 kandidaadi Lauri Hussari poolt.

"Eesti 200 täita on riigikogu esimehe ülesanded ja meie fraktsioonil ühe riigikogu aseesimehe ülesanded," ütles Pillak.

Pillaku sõnul esitatakse esimeseks aseesimeheks taaskord Toomas Kivimägi, kes on tema sõnul oma tööd hästi teinud.

Seda, et koalitsiooni hääled ei püsi, Pillaku sõnul aga karta ei tasu.

"See põnevus sellistel salajastel hääletustel avalikkuses on ju alati, aga siiamaani koalitsioonihääled on alati kenasti pidanud ja peavad ka seekord," sõnas Pillak.

Tema sõnu kinnitas ka Eesti 200 fraktsiooni juht Toomas Uibo - toetatakse enda kandidaati Hussarit ning Reformierakonna kandidaati Kivimäge.

Opositsioon on leidmas ühiskandidaate

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et sotsid on nädal aega töötanud opositsiooni ühiste kandidaatide leidmiseks.

"Riigikogu esimehe ametikohal Riina Sikkut ja riigikogu aseesimehe ametikohal Arvo Aller. Selles suunas me oleme siin nädalakese tööd teinud ja mul on põhjust loota, et see homme sellisena võiks ka välja kujuneda," ütles Läänemets.

Läänemets lisas, et opositsioon sondeerib pinnast ka koalitsioonisaadikute poolthäältele. Läänemets oli selle osas lootusrikas.

"Loomulikult ei ole see kerge protsess, sest see tähendab koalitsioonile palju, aga arvestades koalitsiooni väga habrast seisu ja et koalitsioonis ei ole sisekliima ka kõige parem ja ka päris mitmete koalitsioonisaadikute küsimusi, et mis neist saab sügisel, siis see võib olla koht, kus keegi otsustab selle hääle anda," ütles Läänemets.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et EKRE fraktsioon toetabki kokkuleppe kohaselt Riina Sikkutit.

"Meil on selline jutt olnud, et me toetame Sikkutit riigikogu esimehe valimistel ja sotsid toetaksid sellisel juhul meie Arvo Allerit riigikogu aseesimeeste valimistel. Need oleks siis opositsioonist üles seatud kandidaadid, üks ühele ja teine teisele kohale," sõnas Helme.

Sikkutit ja Allerit asub toetama ka Isamaa, kelle fraktsiooni juhi Helir-Valdor Seederi hinnangul oleks vastuvoolu ujumine mõttetu.

"Ei ole ju väga praktiline opositsioonis veel rohkem killustada ja esitada veel teine kandidaat aseesimehe kohale. Sellel väga suurt mõtet ei ole ja see vähendab ka igasugust teoreetilist võimalust oma kandidaadil," ütles Seeder.

Keskerakond ei ole otsustanud

Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats ütles ERR-ile kolmapäeva hommikul, et EKRE käis neilt Allerile ning sotsid Sikkutile poolthääli otsimas.

Hiljem kui selgus, et kandidaate toetab ka Isamaa, ei tõtanud Laats siiski kandidaate koheselt toetama. Lõpliku otsuse teeb Keskerakond Laatsi sõnul neljapäeva hommikul.

Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kellele antakse üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nii palju hääli, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor.

Kui üles on seatud ainult üks riigikogu esimehe kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Praegu on koalitsioonil riigikogus 52 häält opositsiooni ja aknaaluste 49 vastu.

Riigikogus on Eesti 200-l 13, Keskerakonnal kaheksa, Isamaa 11, Sotsiaaldemokraatidel 14, EKRE-l 10 ning Reformierakonnal 39 häält. Lisaks sellele on riigikogus kuus aknaalust saadikut.

