Arras drooniintsidendi kommunikatsioonist: sõnum peab sisendama rahulikkust

Kolmapäevast Auvere drooniintsidenti kommenteerides, leidis Arras, et kriisikommunikatsioon peaks alati olema võimalikult arusaadav.

"Kriisi ajal tuleb aru anda, et kas sõnum väljapoole on see, et tuleb temperatuuri tõsta või tuleb temperatuuri langetada, ehk siis kommunikatsioon peab olema võimalikult lihtne, arusaadav," selgitas Arras.

Ohuteavituse süsteemi EE-ALARM saatis kolmapäeva hommikul kell 8.43 üle Eesti mobiiltelefonidesse teavituse: "Kaitsevägi: Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tõttu on piirkonnas kaasnev droonioht. Kui näete, varjuge ja helistage 112. Lisainfo KRIIS.EE ja 1247."

Arrase sõnul peab aga väljaütlemistes jääma rahulikuks.

"Kommunikatsiooni ilmselt tasub hoida sellisena, et: inimesed kõik on hästi, ei tasu liialt ärrituda," ütles Arras.

Reformierakondlane sõnul pole tema eesmärk poliitikas jääda tagatubadesse.

"Ma kindlasti tulin poliitikasse poliitikuks, see tähendab, et oma seisukohtade eest seisma. Ma usun, et seda tuleb teha avalikult läbipaistvalt. Vajadusel kaamerate ees selgitada ehk siis ma ikka tulin nii-öelda rindepoliitikuks," sõnas Arras.

Lisaks kinnitas Arras, et kavatseb kandideerida tuleval aastal riigikogu valimistel.