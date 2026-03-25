Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent

Venemaa õhuruumist saabunud droon tabas ööl vastu kolmapäeva Auvere elektrijaama korstent, Eesti elektrisüsteem kahjustada ei saanud. Ametlikult kinnitamata andmetel oli tegemist mitte peibutusdrooni, vaid lõhkepeaga drooniga.

"25. märtsi öösel kell 3.43 tabas Auvere elektrijaama korstent droon. Õnnetuses keegi viga ei saanud," teatas kaitsepolitsei pressiesindaja.

Kohapeal tegutsevad päästeameti demineerijad, menetlust juhib riigiprokuratuur ning juhtumit uurib kaitsepolitseiamet.

"Praeguse info järgi ei olnud droon suunatud Eestisse. Hetkel tehakse esmased toiminguid, uurimine selgitab täpsemad asjaolud," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi pressiteate vahendusel.

Drooniga pihta saanud Auvere elektrijaama korsten

Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta ütles kolmapäeva hommikul ERR-ile, et valitsus koguneb hommikul erakorralisele istungile seoses ühe julgeolekuintsidendiga.

Enefit Poweri esialgse hinnangu kohaselt ei ole elektrijaamal vahetuid kahjustusi ja intsidendil ei ole olulist mõju Eesti elektrisüsteemile.

Ukraina ründas öösel droonidega Ust-Luga sadamat. 24. märtsi õhtul ja 25. märtsi öösel teatati Leningradi oblastis Ukraina droonirünnakutest.

Ust-Luga sadam asub pisut vähem kui 50 kilomeetrit Auvere elektrijaamast. Vene piir on Auvere elektrijaamast vähem kui kolme kilomeetri kaugusel.

"Tegu on Venemaa täiemahulise agressioonisõja mõjudega. Võib eeldada, et taolisi intsidente näeme veel," tõdes kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.

Kaitsepolitsei palub kõigil, kes drooni võisid märgata, jagada infot kapoga aadressil kapo@kapo.ee. Samuti palub kapo sündmuskohale mitte tulla ning droonirususid märgates neist distantsi hoida, kuna tegu võib olla plahvatusohtliku materjaliga. Rusudest palutakse teavitada numbril 112.

Allakukkunud droonist teatati ka Lätis, Dobročina külas, märkis kapo pressiesindaja Marta Tuul.

Riigi sõnumisegadus

Ohuteavituse süsteemi EE-ALARM saatis kolmapäeva hommikul üle Eesti inimeste mobiiltelefonidesse teavituse: "Kaitsevägi: Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tõttu on piirkonnas kaasnev droonioht. Kui näete, varjuge ja helistage 112. Lisainfo KRIIS.EE ja 1247."

Millises piirkonnas on droonioht, teavitusest ei selgunud. Samuti oli sõnumis segane, mida pidi inimene nägema, et varjuda. Küll aga tabas nii 112 kui ka 1247 seejärel paanikas inimeste kõnede tulv.

Häirekeskus andis kell 9.24 teada, et hädaabinumbrile 112 ja riigiinfo telefonile 1247 on tekkinud suurem kõnede tulv, mistõttu võib helistades ootama enne, kui esimene vaba päästekorraldaja või konsultant kõnele vastab.

Kell 9.35 saatis EE-ALARM uue teavituse: "Täpsustatud info! Ohupiirkonnad on Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. Kui näed drooni, varju ja teata 112. "