X!

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent

Eesti
Drooniga pihta saanud Auvere elektrijaama korsten
Vaata galeriid
6 pilti
Venemaa õhuruumist saabunud droon tabas ööl vastu kolmapäeva Auvere elektrijaama korstent, Eesti elektrisüsteem kahjustada ei saanud. Ametlikult kinnitamata andmetel oli tegemist mitte peibutusdrooni, vaid lõhkepeaga drooniga.

"25. märtsi öösel kell 3.43 tabas Auvere elektrijaama korstent droon. Õnnetuses keegi viga ei saanud," teatas kaitsepolitsei pressiesindaja.

Kohapeal tegutsevad päästeameti demineerijad, menetlust juhib riigiprokuratuur ning juhtumit uurib kaitsepolitseiamet.

"Praeguse info järgi ei olnud droon suunatud Eestisse. Hetkel tehakse esmased toiminguid, uurimine selgitab täpsemad asjaolud," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi pressiteate vahendusel.

Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta ütles kolmapäeva hommikul ERR-ile, et valitsus koguneb hommikul erakorralisele istungile seoses ühe julgeolekuintsidendiga.

Enefit Poweri esialgse hinnangu kohaselt ei ole elektrijaamal vahetuid kahjustusi ja intsidendil ei ole olulist mõju Eesti elektrisüsteemile.

Ukraina ründas öösel droonidega Ust-Luga sadamat. 24. märtsi õhtul ja 25. märtsi öösel teatati Leningradi oblastis Ukraina droonirünnakutest.

Ust-Luga sadam asub pisut vähem kui 50 kilomeetrit Auvere elektrijaamast. Vene piir on Auvere elektrijaamast vähem kui kolme kilomeetri kaugusel.

"Tegu on Venemaa täiemahulise agressioonisõja mõjudega. Võib eeldada, et taolisi intsidente näeme veel," tõdes kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.

Kaitsepolitsei palub kõigil, kes drooni võisid märgata, jagada infot kapoga aadressil kapo@kapo.ee. Samuti palub kapo sündmuskohale mitte tulla ning droonirususid märgates neist distantsi hoida, kuna tegu võib olla plahvatusohtliku materjaliga. Rusudest palutakse teavitada numbril 112.

Allakukkunud droonist teatati ka Lätis, Dobročina külas, märkis kapo pressiesindaja Marta Tuul.

Riigi sõnumisegadus

Ohuteavituse süsteemi EE-ALARM saatis kolmapäeva hommikul üle Eesti inimeste mobiiltelefonidesse teavituse: "Kaitsevägi: Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tõttu on piirkonnas kaasnev droonioht. Kui näete, varjuge ja helistage 112. Lisainfo KRIIS.EE ja 1247."

Ohuteavitus Autor/allikas: ERR

Millises piirkonnas on droonioht, teavitusest ei selgunud. Samuti oli sõnumis segane, mida pidi inimene nägema, et varjuda. Küll aga tabas nii 112 kui ka 1247 seejärel paanikas inimeste kõnede tulv.

Häirekeskus andis kell 9.24 teada, et hädaabinumbrile 112 ja riigiinfo telefonile 1247 on tekkinud suurem kõnede tulv, mistõttu võib helistades ootama enne, kui esimene vaba päästekorraldaja või konsultant kõnele vastab.

Kell 9.35 saatis EE-ALARM uue teavituse: "Täpsustatud info! Ohupiirkonnad on Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. Kui näed drooni, varju ja teata 112. "

Toimetaja: Mait Ots

ilmateade

loe: sport

09:47

Jokic tassis kolmikduubliga Nuggetsi napi võiduni

09:08

Žalgiris leidis teisel poolajal oma rütmi ja alistas Bayerni

08:32

Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

08:05

Kollo ja Maasik lõpetasid Absa Cape Epicu

loe: kultuur

10:10

Suri balletilegend Mai Murdmaa

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

08:34

Galerii: avati Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind"

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

loe: eeter

10:17

Loodusfotograafid isa ja poeg: meeldejäävaim fotoelamus oli karu pulm

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

24.03

Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjens: oluline on leida tasakaal

24.03

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (25.03.2026 09:00:00)

24.03

Timpson: kohtute hinnangul suurendavad välisvangid nende töökoormust

24.03

Päevakaja (24.03.2026 18:00:00)

24.03

Järvamaal algasid kevadised põllutööd

24.03

Ministeerium plaanib Pärnumaal piirata ahvena ja koha püüki

24.03

Prantsuse poliitikas liigub tähelepanu presidendivalimistele

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 15:00:00)

24.03

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

24.03

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

24.03

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo