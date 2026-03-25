Otse kell 12: kaitseväe juhataja Auvere drooniintsidendist
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo annab kolmapäeval ülevaate sõjalisest perspektiivist möödunud ööl Eesti õhuruumis toimunud intsidentidele. ERR-i portaalis näeb kell 12 algavat pressikonverentsi otsepildis.
Venemaa õhuruumist saabunud droon tabas ööl vastu kolmapäeva Auvere elektrijaama korstent, Eesti elektrisüsteem kahjustada ei saanud. Ametlikult kinnitamata andmetel oli tegemist mitte peibutusdrooni, vaid lõhkepeaga drooniga.
