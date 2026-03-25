Otse kell 12: kaitseväe juhataja Auvere drooniintsidendist

Venemaa õhuruumist saabunud droon tabas ööl vastu kolmapäeva Auvere elektrijaama korstent, Eesti elektrisüsteem kahjustada ei saanud. Ametlikult kinnitamata andmetel oli tegemist mitte peibutusdrooni, vaid lõhkepeaga drooniga.

