Galerii: Tallinnas Vabaduse väljakul sai küüditatute mälestuseks süüdata küünlaid
Kolmapäeval möödus 77 aastat päevast, kui nõukogude režiim küüditas Eestist vägivaldselt Siberisse üle 22 000 inimese, kolmest Balti riigist kokku üle 90 000 inimese, nende seas palju lapsi ja vanureid.
Tallinnas Vabaduse väljakul, mitmetel mälestusüritustel üle Eesti või koduaknal said täna kõik soovijad süüdata mälestusküünla, et mäletada terroriohvreid, hoida elus ajaloolist mälu ning seista vabaduse ja ühtehoidmise eest nii rasketel kui ka helgetel aegadel.
Pärast mälestuspäeva kogutakse küünalde jäägid Vabaduse väljakult kokku ja need lähevad taaskasutusse.
