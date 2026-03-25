Galerii: Sirje Karis viibis Valges Majas Melania Trumpi üritusel

Presidendi abikaasa Sirje Karis rõhutas Washingtonis toimunud arutelul, et tehisaru roll nõuab targalt suunamist ja vastutust. Ameerika Ühendriikide esileedi Melania Trump võõrustas 45 riigi riigijuhtide abikaasasid teisipäeval välisministeeriumis ja kolmapäeval Valges Majas.

"Tehisaru kasutamine hariduses on Eestis juba reaalsus. See on juba osa meie laste igapäevaelust, mistõttu oleme otsustanud neid arenguid targalt suunata, mitte lihtsalt reageerida," sõnas Karis.

Karis rõhutas sõnavõtus, et haridus kujundab inimese elu ja heaolu rohkem kui miski muu, see mõjutab otseselt tulevikuvõimalusi, tervist ja kuuluvustunnet. "Seetõttu on kvaliteetne haridus iga ühiskonna jaoks väga oluline," lisas Vabariigi Presidendi abikaasa.

Hariduse üha suuremast digitaliseerumisest kõneldes, tõi Karis esile, et Eesti Tiigrihüpe oli tehnoloogiline pööre hariduses, mis aitab nüüd kohaneda uute arengutega. "See lõi tugeva aluse järgmisele sammule – tehisaru hüppele," märkis Sirje Karis.

Ameerika Ühendriikide presidendi abikaasa Melania Trumpi juhitud rahvusvaheline algatus "Fostering the Future Together" keskendub laste heaolule ja tehnoloogia rollile hariduses. See tõi Washingtoni kokku riigijuhtide abikaasad 45 riigist.

Samuti võtsid kohtumisest osa juhtivad tehnoloogiaettevõtted, sealhulgas OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir, Adobe, Google ja Zoom Communications.