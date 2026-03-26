FT: Brüssel kavatseb ETS-iga piirata süsinikuhindade tõusu

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Komisjon reageerib tööstuse survele ja kavatseb piirata süsinikuhindade tõusu heitmekaubanduse süsteemi (ETS) käigus.

Komisjon plaanib nii-öelda hädapidurit, mis vähendaks ettevõtete poolt makstavat summat, kui süsiniku hinnad peaksid tõusma liiga kõrgele.

Komisjon kavatseb meetme järgmisel nädalal välja kuulutada. See peaks takistama hindade tõusu, hoides turul krediite, mis tavaliselt tühistatakse, ütlesid Brüsseli ettepanekuga kursis olevad inimesed.

ETS on EL-i rohelise tegevuskava keskmes ja sunnib suuri saastajaid ostma lubasid oma heitkoguste katmiseks. Selline süsteem julgustab tööstusharusid liikuma dekarbonseerimise poole, andes välja tasuta krediite, mida järk-järgult vähendatakse.

ETS on aga sattunud liikmesriikide vahelise poliitilise võitluse keskmesse, kuna Iraani sõda tõstab energiahindasid. Mitmed riigid, nagu Austria, Itaalia, Poola ja Tšehhi, avaldavad Brüsselile survet ETS-i muutmiseks. Samas ei toeta mitmed riigid, sealhulgas Hispaania, süsteemi ulatuslikku muutmist.

Üks ametnik ütles, et hädapidur vabastaks turu äärmisest volatiilsusest, pakkudes rohkem kaitset kõrgete süsinikukulude korral. Ametnikud lisasid, et Brüssel ei kehtesta konkreetset lävendit, mille juures rakendataks hädapidurit.

Meetmega ei lisata süsteemi uusi süsinikukrediite. Selle asemel takistatakse reservis hoitavate krediitide tühistamist, ütlesid ametnikud. Järgmisel nädalal teatavaks tehtavad muudatused mõjutavad selliseid sektoreid, nagu elektritootmine ja energiamahukad tööstusharud.

Financial Times kirjutab veel, et komisjon uuendab ka seda, kuidas eri sektorites tegutsevad ettevõtted saavad tasuta kvoote. ETS-i käigus toimub tasuta kvootide jaotus eri sektoritele. Neid saavad kõige energiatõhusamad firmad, samas peavad vähem tõhusad ettevõtted ostma lisakvoote. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et seda protsessi saaks muuta firmadele soodsamaks. Rohkem informatsiooni ametnikud ei andnud.

Nii-öelda süsinikuturu stabiilsusreservi, mis reguleerib turul olevate süsinikukvootide hulka, reform toimub ajal, mil EL otsib viise, kuidas pakkuda leevendust firmadele, mis on hädas kõrgete energiahindadega.

Ka Euroopas Komisjoni president teatas möödunud nädalal, et ETS toimib, kuid see tuleb muuta paindlikumaks. Ajaleht Financial Times kirjutab veel, et laiemad reformid peaksid tulema alles juunis ning hädapidur ei aita keskpikas perspektiivis energiahindu eriti alandada.

Süsiniku hinnad on viimasel ajal ka langenud, kuna investorid eeldavad, et ETS-i ootavad ees muudatused. Üks komisjoni reformidega kursis olev ametnik ütles, et praegu ei peeta hindu liiga kõrgeks, mis õigustaks kohest tegutsemist.