X!

Riigikogu valis sama juhatuse ametisse tagasi

Eesti
{{1774516320000 | amCalendar}}
Riigikogu valis taas Lauri Hussari esimeheks
Vaata galeriid
49 pilti
Eesti

Riigikogu liikmed valisid salajasel hääletusel riigikogu esimeheks taas Lauri Hussari (Eesti 200), kes oli koalitsiooni kandidaat. Samuti jätkavad senised aseesimehed Toomas Kivimägi (Reformierakond) ja Arvo Aller (EKRE).

Hussar kogus hääletuse esimeses voorus 52 häält, mis oli piisav, et osutuda valituks.

Opositsiooni kandidaat Riina Sikkut (SDE) sai hääletusel 41 häält. Kehtetuid sedeleid oli seitse.

Neljapäeval valis riigikogu ka juhatuse aseesimehed. Toomas Kivimägi kogus 55 häält ja jätkab esimese aseesimehena, teise aseesimehena jätkav Aller sai 40 häält.

Toomas Kivimägi ja Arvo Aller Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Koalitsiooni poolt oli esimehe kandidaadiks praegune spiiker Hussar, aseesimehekandidaat ka praegu seda rolli täitev Toomas Kivimägi Reformierakonnast.

Opositsioonierakonnad Isamaa, EKRE, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid ütlesid enne valimis, et toetavad riigikogu juhtkonna valimistel esimehena Sikkutit ja aseesimehena Arvo Allerit (EKRE).

Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kellele antakse üle poole kehtivatest häältest.

Praegu on koalitsioonil riigikogus 52 häält opositsiooni ja aknaaluste 49 vastu.

Riigikogus on Eesti 200-l 13, Keskerakonnal kaheksa, Isamaa 11, Sotsiaaldemokraatidel 14, EKRE-l 10 ning Reformierakonnal 39 häält. Lisaks sellele on riigikogus kuus aknaalust saadikut.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uisupidu

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:59

Suri riigikohtunik Ants Kull

12:50

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

12:50

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist Uuendatud

12:48

TÄNA OTSE | Kas Saksamaa paar suudab kuldmedalist kinni hoida?

12:35

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

12:35

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

12:25

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

12:25

Rumeenias kukkus alla droon pärast Venemaa õhulööke Ukrainale

12:20

Riigikogu valis sama juhatuse ametisse tagasi Uuendatud

12:19

Mätik jäi Hollandis küljetuule tõttu napilt teise gruppi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo