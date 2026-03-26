Riigikogu valis sama juhatuse ametisse tagasi

Riigikogu liikmed valisid salajasel hääletusel riigikogu esimeheks taas Lauri Hussari (Eesti 200), kes oli koalitsiooni kandidaat. Samuti jätkavad senised aseesimehed Toomas Kivimägi (Reformierakond) ja Arvo Aller (EKRE).

Hussar kogus hääletuse esimeses voorus 52 häält, mis oli piisav, et osutuda valituks.

Opositsiooni kandidaat Riina Sikkut (SDE) sai hääletusel 41 häält. Kehtetuid sedeleid oli seitse.

Neljapäeval valis riigikogu ka juhatuse aseesimehed. Toomas Kivimägi kogus 55 häält ja jätkab esimese aseesimehena, teise aseesimehena jätkav Aller sai 40 häält.

Koalitsiooni poolt oli esimehe kandidaadiks praegune spiiker Hussar, aseesimehekandidaat ka praegu seda rolli täitev Toomas Kivimägi Reformierakonnast.

Opositsioonierakonnad Isamaa, EKRE, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid ütlesid enne valimis, et toetavad riigikogu juhtkonna valimistel esimehena Sikkutit ja aseesimehena Arvo Allerit (EKRE).

Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kellele antakse üle poole kehtivatest häältest.

Praegu on koalitsioonil riigikogus 52 häält opositsiooni ja aknaaluste 49 vastu.

Riigikogus on Eesti 200-l 13, Keskerakonnal kaheksa, Isamaa 11, Sotsiaaldemokraatidel 14, EKRE-l 10 ning Reformierakonnal 39 häält. Lisaks sellele on riigikogus kuus aknaalust saadikut.