Reedel on ilm kevadiselt soe

Reedel eemaldub madalrõhkkond Skandinaaviast Barentsi merele ning Läänemeremaade ilma hakkab kujundama kõrgrõhuvöönd. Päev möödub enamasti sajuta ning mõõduka lõunakaare tuulega. Pärastlõunal jõuab Põhja-Atlandilt Norra merele madalrõhuala, mille idaserv ülehomme üle Skandinaavia laieneb. Piirkonnas sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mägedes ka lund. Soome ja Baltimaadesse madalrõhuala veel ei jõua, seega meil tuleb päev päikesepaisteline ja mõõdukalt soe.

Reede öö tuleb selge või vähese, Kagu-Eestis vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Paiguti aga tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3 kraadi.

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning paiguti on veel udu. Tuul puhub edelast 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadi.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2-8, iiliti 11 m/s. Sooja on oodata 8 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi.

Kui laupäev tuleb võrdlemisi selge ja sajuta, siis pühapäeval pilvisus tiheneb ning Lääne-Eestis võib kohati vihma rabistada. Vähese ja vahelduva pilvisuse ning paigutise kerge vihmaga tuleb ka esmaspäev. Samas teisipäeval on taevas küll muutlik, kuid olulist sadu oodata pole. Öösel langeb õhutemperatuur meil ikka stabiilselt 0 kraadi lähedale, päeval aga tõuseb 10 kraadi juurde.