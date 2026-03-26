Reedel on ilm kevadiselt soe

Foto: Airika Harrik/ERR
Reedel eemaldub madalrõhkkond Skandinaaviast Barentsi merele ning Läänemeremaade ilma hakkab kujundama kõrgrõhuvöönd. Päev möödub enamasti sajuta ning mõõduka lõunakaare tuulega. Pärastlõunal jõuab Põhja-Atlandilt Norra merele madalrõhuala, mille idaserv ülehomme üle Skandinaavia laieneb. Piirkonnas sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mägedes ka lund. Soome ja Baltimaadesse madalrõhuala veel ei jõua, seega meil tuleb päev päikesepaisteline ja mõõdukalt soe.

Reede öö tuleb selge või vähese, Kagu-Eestis vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Paiguti aga tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3 kraadi.

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning paiguti on veel udu. Tuul puhub edelast 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadi.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2-8, iiliti 11 m/s. Sooja on oodata 8 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi.

Kui laupäev tuleb võrdlemisi selge ja sajuta, siis pühapäeval pilvisus tiheneb ning Lääne-Eestis võib kohati vihma rabistada. Vähese ja vahelduva pilvisuse ning paigutise kerge vihmaga tuleb ka esmaspäev. Samas teisipäeval on taevas küll muutlik, kuid olulist sadu oodata pole. Öösel langeb õhutemperatuur meil ikka stabiilselt 0 kraadi lähedale, päeval aga tõuseb 10 kraadi juurde.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

22:03

ETV spordisaade, 26. märts

21:41

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:34

Raamatukogud nõuavad määrdunud raamatute asendamist uutega

21:24

Tartu linn tõstab järgmisest õppeaastast koolilõuna hinda

21:23

Reedel on ilm kevadiselt soe

21:20

Starmer: Venemaa varilaevastikku tuleb ohjeldada senisest karmimalt

21:18

ERR Ukrainas: tapatsoonide tõttu kasutab armee üha enam maismaadroone

21:16

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

20:44

Eesti U-21 jalgpallikoondis jäi EM-valikturniiril Islandile alla

20:30

Ukraina ründas teist ööd järjest Leningradi oblasti energiataristut Uuendatud

25.03

Merilo: see oli massiivseim operatsioon, mida tänapäeval Eesti piiri lähedal nähtud

04:58

Linnahallis asuv Enn Põldroosi hiigelgobelään läheb restaureerimisele

17:34

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

25.03

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

25.03

Õhuväe ülem: drooni ei võetud maha, sest see oli Vene piirile liiga lähedal

12:19

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

05:01

Viru keskus tahab osa Viru hotelli pinnast ise kasutusele võtta

15:49

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

20:24

Marina Kesler: tantsijaid sisse tuues ei tohi unustada oma tantsijate arendamist

18:50

Teatri- ja muusikamuuseumis avatakse teatripäeval uus püsinäitus

17:38

Kaspar Jancise joonisfilm "Pingviin" valiti Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

15:38

Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

loe: eeter

13:42

Dulwichi galerii Konrad Mägi näitusest: britid armastavad maastikumaale

11:34

Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

10:06

Kristina Õllek: tõin Läänemere surnud tsoonid Dulwichi galerii mausoleumi

08:37

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

18:55

Rutte: NATO kõigi liikmete kaitsekulud ületasid kahe protsendi piiri

18:55

Päevakaja (26.03.2026 18:00:00)

15:30

Raadiouudised (26.03.2026 15:00:00)

12:50

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

12:35

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

12:35

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

12:25

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

12:15

Püssi äripargi arendajad on seni veel kidakeelsed

10:10

EL-i vabakaubanduslepe Austraaliaga võib kasvatada ka Eesti eksporti

10:10

Jäämurdja Tarmo pensioniks ei jõua riik enam uut jäämurdjat ehitada

