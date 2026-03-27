USA kaitseministeeriumi ametnikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Pentagon kaalub 10 000 täiendava maaväelase saatmist Lähis-Itta. Iisrael korraldas Teheranile ulatusliku õhurünnaku.

Lähis-Ida piirkonda on juba saadetud ligi viis tuhat merejalaväelast ja õhudessantväelast. Allikate teatel võib USA saata piirkonda veel 10 000 sõdurit.

Pole veel selge, kus USA väed paiknema hakkavad, kuid tõenäoliselt viiakse nad Khargi saare lähistele. Pärsia lahes asuv Khargi saar on Iraani peamine naftaekspordi keskus.

Iraan on sulgenud Hormuzi väina, tavaliselt läbib seda olulist laevateed ligi 20 protsenti maailma toornaftast ja umbes 20 protsenti veeldatud maagaasist (LNG).

The Wall Street Journal kirjutas juba varem, et USA väed võivad vallutada väina lähistel asuvad strateegilised saared. Trump on ise korduvalt öelnud, et avab taas Hormuzi väina.

Iisrael korraldas Teheranile ulatusliku õhurünnaku

Iisraeli kaitsevägi (IDF) teatas reede varahommikul, et riigi väed andsid õhulööke Iraani terrorirežiimi taristu sihtmärkide pihta Teheranis.

"Iisraeli väed viisid lõpule laiaulatusliku rünnakutelaine, mis oli suunatud Iraani terrorirežiimi taristu vastu Teherani südames," teatas Iisraeli armee. IDF pole veel avaldanud, milliseid sihtmärke rünnati.