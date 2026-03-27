Pentagon kaalub 10 000 täiendava maaväelase saatmist Lähis-Itta

USA sõjaväelased õppustel (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/EPA/JEON HEON-KYUN
USA kaitseministeeriumi ametnikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Pentagon kaalub 10 000 täiendava maaväelase saatmist Lähis-Itta. Iisrael korraldas Teheranile ulatusliku õhurünnaku.

Lähis-Ida piirkonda on juba saadetud ligi viis tuhat merejalaväelast ja õhudessantväelast. Allikate teatel võib USA saata piirkonda veel 10 000 sõdurit. 

Pole veel selge, kus USA väed paiknema hakkavad, kuid tõenäoliselt viiakse nad Khargi saare lähistele. Pärsia lahes asuv Khargi saar on Iraani peamine naftaekspordi keskus. 

Iraan on sulgenud Hormuzi väina, tavaliselt läbib seda olulist laevateed ligi 20 protsenti maailma toornaftast ja umbes 20 protsenti veeldatud maagaasist (LNG).

The Wall Street Journal kirjutas juba varem, et USA väed võivad vallutada väina lähistel asuvad strateegilised saared. Trump on ise korduvalt öelnud, et avab taas Hormuzi väina.

Iisrael korraldas Teheranile ulatusliku õhurünnaku

Iisraeli kaitsevägi (IDF) teatas reede varahommikul, et riigi väed andsid õhulööke Iraani terrorirežiimi taristu sihtmärkide pihta Teheranis.

"Iisraeli väed viisid lõpule laiaulatusliku rünnakutelaine, mis oli suunatud Iraani terrorirežiimi taristu vastu Teherani südames," teatas Iisraeli armee. IDF pole veel avaldanud, milliseid sihtmärke rünnati.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, The Telegraph

07:52

Riik plaanib angerjate väikejärvedesse asustamise toetusele lõpu teha

07:52

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

07:39

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

07:19

Otse kell 12: kolonel Kiviselg olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:18

Hiina jäi Lähis-Ida konfliktis kõrvaltvaatajaks

07:15

Peterson-McCarthy: tänavakunstis saab etendust kogu aeg edasi arendada

07:08

Ööl vastu pühapäeva läheb Eesti üle suveajale

06:59

Elering betoneerib kergdroonide vastu kaitsmiseks alajaamade südameid

06:42

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

06:28

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.03

Sõja 1492. päev:Ukraina ründas teist ööd järjest Leningradi oblasti energiataristut Uuendatud

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

Linnahallis asuv Enn Põldroosi hiigelgobelään läheb restaureerimisele

26.03

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

26.03

Zelenski: USA nõuab julgeolekutagatiste eest Donbassi loovutamist

26.03

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

26.03

Viru keskus tahab osa Viru hotelli pinnast ise kasutusele võtta

25.03

Merilo: see oli massiivseim operatsioon, mida tänapäeval Eesti piiri lähedal nähtud

25.03

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent

07:52

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

26.03

Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

07:15

Peterson-McCarthy: tänavakunstis saab etendust kogu aeg edasi arendada

26.03

Marina Kesler: tantsijaid sisse tuues ei tohi unustada oma tantsijate arendamist

26.03

Teatri- ja muusikamuuseumis avatakse teatripäeval uus püsinäitus

26.03

Kaspar Jancise joonisfilm "Pingviin" valiti Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

26.03

Dulwichi galerii Konrad Mägi näitusest: britid armastavad maastikumaale

26.03

Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

26.03

Kristina Õllek: tõin Läänemere surnud tsoonid Dulwichi galerii mausoleumi

26.03

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

26.03

Rutte: NATO kõigi liikmete kaitsekulud ületasid kahe protsendi piiri

26.03

Päevakaja (26.03.2026 18:00:00)

26.03

Raadiouudised (26.03.2026 15:00:00)

26.03

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

26.03

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

26.03

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

26.03

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

26.03

Püssi äripargi arendajad on seni veel kidakeelsed

26.03

EL-i vabakaubanduslepe Austraaliaga võib kasvatada ka Eesti eksporti

26.03

Jäämurdja Tarmo pensioniks ei jõua riik enam uut jäämurdjat ehitada

