Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Riigisekretär Keit Kasemets saatis kooskõlastusele eelnõu, millega laiendatakse mehitamata õhusõidukite seire- ja tõrjevõimalusi rahuajal, kõrvaldades näiteks senised takistused riigikaitseobjektide või elutähtsa teenuse osutajate taristu kaitsmisel.

Kasemetsa sõnul näitas kolmapäevane juhtum, kui Venemaalt Eestisse eksinud droon tabas Auvere elektrijaama korstent, et mehitamata õhusõidukid ja nendega kaasnevad riskid ja ohud vajavad senisest paindlikumaid sekkumisvõimalusi.

"Kehtiv õigusruum ei ole piisav õhuruumist lähtuva ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks, sest see on loodud eelkõige mehitatud lennuvahendite jaoks ning nüüd vaatasimegi üle senised pädevused ja jagasime ümber või kehtestasime uued rollid," ütles Kasemets.

Näiteks võimaldab eelnõu Kasemetsa sõnul kaitseväel senisest paremini tuvastada ja tõrjuda sõjalise otstarbega droone, politseil tõhusamalt ennetada kuritegevust ning kaitsta inimeste elu ja tervist.

Eelnõu reguleerib näiteks ka ohu tuvastamist. Õhuruumi seire eest vastutab kaitsevägi ning asutustel on kohustus jagada oma andmeid ühise seirepildi tekkimiseks.

Politsei- ja piirivalveamet muutub aina enam nö droonipolitseiks, kellel on õigus tõrjuda mehitamata õhusõidukeid kogu Eestis, sõltumata asukohast. Politseil, julgeolekuasutustel ja riigikaitseobjektide turvajatel tekib õigus kasutada droonitõrjes raadioside piirajaid.

Samuti tekib võimalus kaasata edaspidi kaitseväge ja Kaitseliitu ka näiteks droonitõrjesse suurürituste ajal, nagu laulupidu.

Droonide, õhupallide ja teiste mehitamata õhusõidukite kasutamine on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Eriti on suurenenud nende kasutus tsiviilvaldkonnas ning Ukraina sõda näitab, et kasvab ka droonide kasutamine kuritegevuses, luures ja sõjalistes rünnakutes.

Eelnõu peaks riigikogus vastu võtmise korral jõustuma 1. juulil.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

