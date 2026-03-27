Riik plaanib angerjate väikejärvedesse asustamise toetusele lõpu teha

Angerjamaimud. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Kui tänavu saavad taotlejad loa asustada klaasangerjat nii Võrtsjärve kui ka väiksematesse siseveekogudesse, siis alates järgmisest aastast on keskkonnaamet valmis kaaluma angerjate asustamist siseveekogudest üksnes Võrtsjärve.

Keskkonnaamet rahuldas MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkonna ja Peipsi alamvesikonna kalurite liidu taotluse ning andis loa angerjate asustamiseks siseveekogudesse. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalavarude valdkonnajuht Herki Tuus ütles, et tänavu kevadel on Eesti siseveekogudesse lubatud tuua 1,3 miljonit noorangerjat.

"See sõltub siis sellest, kui palju on püügiõigustasu laekunud, ja see suunatakse läbi KIK-i uuesti siis kalurite MTÜ-le, kes toob klaasangerjaid sisse ja see number, mis nad sisse toovad asustamiseks sõltub konkreetsest ajast, klaasangerja hinnast – kui see on odavam, saavad rohkem tuua, kui see on kallim, siis tükiarv lihtsalt on väiksem," rääkis Tuus.

Klaasangerjate asustamist toetas keskkonnainvesteeringute keskus sel kevadel kokku 123 000 euroga. Angerja asustamine on praegu kehtiva angerja majanduskava alusel lubatud Võrtsjärve, aga ka väiksematesse järvedesse, nagu Kuremaa, Saadjärv, Kaiavere ning Vagula järv. Nii näiteks on Prantsusmaalt Võrtsjärve poole teel 408 kilo klaasangerjat, ütles MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond tegevjuht Jaanika Kaljuvee.

"Arvestuslikult on ühes kilos circa 2000-3000 maimu. Maimud juba saabuvad, ootame juba võib-olla järgmine nädal. Jää juba Võrtsjärvel liigub, asustada me tohime jäävabasse vette. Loodetavasti soojad ilmad püsivad ja võib-olla saame juba järgmine nädala lõpus või ülejärgmisel nädalal selle asustamise korraldada," rääkis Kaljuvee.

Angerjaid on vaja asustada, et üleval hoida püügivaru. Angerja loomulik pääs Eesti siseveekogudesse katkes pärast Narva paisu ehitust, lisas Kaljuvee.

"Kahjuks on ka see, et isegi need angerjad, mis siis siia Võrtsjärve jäävad, nad siin looduslikult ei paljune ka," tõdes Kaljuvee.

Järgmisel kevadel ootavad aga angerja asustamist ees muudatused. Nii ei plaani riik enam avalikku raha suunata angerjate asustamiseks väikejärvedesse, sest see pole majanduslikult mõistlik, rääkis Tuus.

"Me oleme vaadanud seda asustamisele suunatavat rahamahtu versus siis see, mis on sealt püügist hiljem tagasi saadud ja majanduslikus vaates see pole otstarbekas. Kuna ta majanduslikult ära ei tasu, kalurid väikejärvedes ei ole suutelised seda asustusmahtu n-ö tagantjärgi püügiõigustasudena kinni maksma, siis on leitud selline poliitiline seisukoht, et me väikejärvedesse enam avalikku raha ei suuna," sõnas Tuus.

Selgumisel on praegu seegi, kas Võrtsjärve angerjate asustamisse riik ka edaspidi oma raha panustab või mitte, lisas Tuus.  

"Võrtsjärve kontekstis me oleme liikunud tõesti sinna, kus Võrtsjärve kalurid täna maskavad juba 90 protsenti sellest asustusmahust kinni läbi püügiõigustasude. Nüüd on see nagu poliitiline valik, kas me liigume siit edasi 100 protsenti, mis võiks olla selline kaugem eesmärk, et ikkagi need asjasse puutuvad ja need, kes huvi tunnevad angerjapüügi vastu, selle tegelikult ka kinni maksaks," ütles ministeeriumiametnik.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

viimased uudised

07:52

Riik plaanib angerjate väikejärvedesse asustamise toetusele lõpu teha

07:52

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

07:39

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

07:19

Otse kell 12: kolonel Kiviselg olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:18

Hiina jäi Lähis-Ida konfliktis kõrvaltvaatajaks

07:15

Peterson-McCarthy: tänavakunstis saab etendust kogu aeg edasi arendada

07:08

Ööl vastu pühapäeva läheb Eesti üle suveajale

06:59

Elering betoneerib kergdroonide vastu kaitsmiseks alajaamade südameid

06:42

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

06:28

Pentagon kaalub 10 000 täiendava maaväelase saatmist Lähis-Itta

Loetumad uudised

26.03

Sõja 1492. päev:Ukraina ründas teist ööd järjest Leningradi oblasti energiataristut Uuendatud

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

Linnahallis asuv Enn Põldroosi hiigelgobelään läheb restaureerimisele

26.03

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

26.03

Zelenski: USA nõuab julgeolekutagatiste eest Donbassi loovutamist

26.03

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

26.03

Viru keskus tahab osa Viru hotelli pinnast ise kasutusele võtta

25.03

Merilo: see oli massiivseim operatsioon, mida tänapäeval Eesti piiri lähedal nähtud

25.03

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent

ilmateade

loe: sport

07:52

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

26.03

Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele

26.03

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

26.03

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

loe: kultuur

07:15

Peterson-McCarthy: tänavakunstis saab etendust kogu aeg edasi arendada

26.03

Marina Kesler: tantsijaid sisse tuues ei tohi unustada oma tantsijate arendamist

26.03

Teatri- ja muusikamuuseumis avatakse teatripäeval uus püsinäitus

26.03

Kaspar Jancise joonisfilm "Pingviin" valiti Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

loe: eeter

26.03

Dulwichi galerii Konrad Mägi näitusest: britid armastavad maastikumaale

26.03

Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

26.03

Kristina Õllek: tõin Läänemere surnud tsoonid Dulwichi galerii mausoleumi

26.03

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

Raadiouudised

26.03

Rutte: NATO kõigi liikmete kaitsekulud ületasid kahe protsendi piiri

26.03

Päevakaja (26.03.2026 18:00:00)

26.03

Raadiouudised (26.03.2026 15:00:00)

26.03

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

26.03

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

26.03

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

26.03

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

26.03

Püssi äripargi arendajad on seni veel kidakeelsed

26.03

EL-i vabakaubanduslepe Austraaliaga võib kasvatada ka Eesti eksporti

26.03

Jäämurdja Tarmo pensioniks ei jõua riik enam uut jäämurdjat ehitada

