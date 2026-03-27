WP: Pentagon muretseb Tomahawkide varu kiire kulumise pärast Iraanis

Välismaa
USA mereväe hävitaja USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) tulistamas raketti Tomahawk Iraani suunas.
USA mereväe hävitaja USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) tulistamas raketti Tomahawk Iraani suunas. Autor/allikas: SCANPIX / U.S. Navy Photo / SIPA
Välismaa

USA relvajõud on neli nädalat väldanud sõjas Iraani vastu juba välja tulistanud üle 850 raketi Tomahawk, kulutades riigi täppisjuhitavate relvade varusid kiirusega, mis on mõningaid Pentagoni ametnikke ärevusse ajanud, kirjutas väljaanne The Washington Post informeeritud allikatele viidates.

Need raketid, mida saab välja tulistada nii pealvee- kui ka allveelaevadelt, on olnud USA sõjaliste rünnakute üks põhirelvi alates nende esimesest kasutusest lahingutegevuses 1991. aastal Pärsia lahe sõja ajal. Tomahawke toodetakse aga igal aastal kõigest paarsada, kirjutas Wahington Post (WP).

USA kaitseministeerium ei avalikusta, kui palju rakette tal veel varus on.

Märgitakse, et Tomahawki rakette hinnatakse osaliselt seetõttu, et need suudavad läbida üle 1000 miili (1600 kilomeetri), vähendades vajadust saata Ameerika piloote tugeva õhutõrjega vaenlase õhuruumi.

USA ametnike sõnul nõuab Iraani-vastases konfliktis nende rakettide märkimisväärne kasutamine kiiret arutelu selle üle, kas tuua neid juurde teistes maailma osades asuvatest USA baasidest, sealhulgas Indo-Vaikse ookeani piirkonnast, ning kokkulepet nende rakettide tootmiseks suuremas koguses.

Allikad lisasid, et Pentagon jälgib kasutatavate Tomahawkide arvu, pöörates üha suuremat tähelepanu sellele, mida nende kasutamise kiirus tähendab mitte ainult käimasoleva Iraani-vastase kampaania, vaid ka tulevaste sõjaliste operatsioonide jaoks.

Üks ametnik kirjeldas Lähis-Idas allesjäänud Tomahawkide arvu murettekitavalt madalana, samas kui teine ​​ütles, et ilma sekkumiseta läheneb Pentagon Lähis-Idas selliste rakettide varude täiendamiseks "Winchesteri" (sõjaväe slängis tähendab see, et laskemoon on otsas) tasemele.

Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell ei vastanud otse küsimustele kasutatud tiibrakettide Tomahawk arvu ega Lähis-Idas veel olevate rakettide arvu kohta.

Samas kinnitas ta, et Ameerika sõjaväel on kõik vajalik mis tahes missiooni täitmiseks igal ajal ja igas presidendi valitud kohas ning igal ajateljel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Ukrinform, WP

