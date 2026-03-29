Elektri börsihind tõuseb esmaspäeva hommikul üle 800 euro

Elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas tõuseb esmaspäeva hommikul kella poole kaheksa ajal 847 euroni. Päeval ja õhtul on hind tavapärasel tasemel.

Esmaspäeva hommikul kell 6.45 tõuseb elektri hind esmalt 700 euroni megavatt-tunnist, seejärel hind kukub ning kerkib taas kell 7.30 847 euroni megavatt-tunnist. Seejärel hind taas langeb.

Päeva keskmine hind on börsielektril Eestis 137,53 eurot megavatt-tunnist, samaväärne keskmine hind on esmaspäeval ka Lätis ja Leedus.

Esmaspäeval on madalaim börsielektri hind Eestis 9,72 eurot megavatt-tunnist kell 14.45 ja kell 17.00. Nii ka Lätis ja Leedus.