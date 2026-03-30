Mistral kaasas andmekeskuste ehitamiseks 830 miljonit dollarit

Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Dado Ruvic
Prantsusmaa tehnoloogiafirma Mistral kaasas 830 miljonit eurot, et rahastada Euroopas Nvidia-toega andmekeskuste ehitamist.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa firmad ja valitsused otsivad alternatiive USA kontsernidele. Mistral on juba varem teatanud, et kavatseb kulutada neli miljardit eurot tehisintellekti taristu ehitamisele. 

"Meie taristu laiendamine Euroopas on kriitilise tähtsusega, et anda oma klientidele rohkem võimalusi ja tagada, et tehisintellekti innovatsioon ja autonoomia jääksid Euroopa keskmesse," ütles Mistrali tegevjuht Arthur Mensch. 

"Jätkame investeerimist sellesse valdkonda, arvestades valitsuste, ettevõtete ja teadusasutuste kasvavat ja püsivat nõudlust luua oma tehisintellekti keskkond, selle asemel et sõltuda kolmandate osapoolte pilveteenuse pakkujatest," lisas  Mensch. 

Tehnoloogiaettevõtted pöörduvad tehisintellekti andmekeskuste ehitamise rahastamiseks finantsturgude poole. Isegi suurte tehnoloogiahiiglaste rahavood on osutunud ebapiisavaks ja Amazon, Google ning Meta on viimaste kuude jooksul võlakirjaturgudelt kaasanud kümneid miljardeid dollareid

Pariisis asuva Mistrali väärtust hinnati eelmisel aastal ligi 12 miljardi euro peale. Veidi üle poole Mistrali rahavoost tuleb Euroopast, kus nõudlus suveräänse tehisintellekti järele on kasvanud pärast seda, kui Donald Trump naasis Valgesse Majja. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Mistral kaasas andmekeskuste ehitamiseks 830 miljonit dollarit

