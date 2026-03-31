Enefit koondab sada kaevurit

Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp ütles, et aprillis jõuab uue Enefit 280-2 õlitehase kuumkäivituse algusega lõpule ettevõtte pikaajaline suurinvesteeringute programm õlitootmise mahu ja tõhususe suurendamiseks, mistõttu on nüüd aeg seada fookus konkurentsivõime tõstmiseks rahvusvahelisel turul.

"Vedelkütuste tootjana tegutseme rahvusvahelisel ja väga tiheda konkurentsiga turul, kus kõikide otsuste puhul tuleb lähtuda efektiivsusest. Kaevandustegevuse ühendamine Estonia kaevandusse võimaldab tagada soodsaima põlevkivi omahinna nii elektritootmisele kui ka õlitootmisele, mis uue tehase valmimisega tarbimismahtu kolmandiku võrra kasvatab," lausus Karp.

Kaevandamine Enefit Industry teises kaevanduses, Narva karjääris, lõppeb selle suve jooksul. Seejärel alustab ettevõte ettevalmistusi ala korrastamiseks ja karjääri sulgemiseks, et anda see korrastatuna üle riigile.

Ligi kaks kolmandikku Narva karjääri 350 töötajast saab võimaluse jätkata tööd Estonia kaevanduses või ettevõtte teistes üksustes, teatas Enefit Industry. Umbes 70 inimest jääb seotuks karjääri sulgemise ja korrastamisega seotud töödega, mis kestavad esialgse kava järgi 2028.-2029. aastani.

Ligikaudu saja inimese jaoks tähendavad muudatused töösuhte lõppemist järgnevatel kuudel, seisab Enefit Industry pressiteates.

Karbi sõnul teeb tööandja kõik, et toetada töötajaid võimalikult sujuval üleminekul uutesse rollidesse. "Paraku ei ole võimalik kõigile ettevõttes uut töökohta pakkuda. Lahkujatele pakume individuaalset tuge, sealhulgas nõustamist ja ümberõppe võimalusi, et aidata neil leida uusi väljakutseid tööturul," lisas Karp.

Narva karjääri töötajate keskmine vanus on 50 aastat ning keskmine tööstaaž 17 aastat.

1970. aastal rajatud Narva karjäär asub Ida-Virumaal Mustajõest lõuna pool Narva-Jõesuu linna ja Alutaguse valla territooriumil. Estonia kaevandus asub Alutaguse vallas Väike-Pungerjal ning suudab katta kahe olemasoleva ja käivituma hakkava õlitehase ning reservelektrijaamade põlevkivivajaduse (vähemalt 5 miljonit tonni aastas) vähemalt 15 aastaks.

