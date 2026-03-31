Eesti õhuruumis oli öösel alla kümne võõrdrooni

Kaitsevägi andis öösel piirkonniti järk-järgult laienenud õhuohu hoiatuse, mis tühistati täielikult hommikul kell kuus. Öösel sattus Eesti õhuruumi alla kümne võõrdrooni, ühe allakukkunud drooni tükid leiti hommikul Tartumaal Kastre vallas. Politsei- ja piirivalveameti teatel kontrollitakse veel kahte kohta, kust on tulnud teateid võimalikust allakukkunud droonist. Kaitseväe, päästeameti, häirekeskuse ning politsei- ja piirivalveameti esindajad tegid pressikonverentsil ülevaate juhtunust.

Kai Vare