Trump liitlastele: avage Hormuzi väin ja hankige oma nafta

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump kutsus naftapuuduses vaevlevaid liitlasi Hormuzi väina avama ning vihjas veel, et sellised riigid nagu Suurbritannia peaksid lõpuks õppima võitlema.

Trump teatas, et tal on ettepanek kõikidele riikidele, kes ei saa Hormuzi väina sulgemise tõttu lennukikütust.

"Esiteks, ostke seda USA-lt, meil on seda küllaga ning teiseks, võtke julgus kokku, minge väina ja võtke see," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump vihjas, et Suurbritannia peab õppima, kuidas enda eest võidelda. "USA ei ole teid enam aitamas, just nagu teid polnud meie jaoks olemas. Iraan on sisuliselt hävitatud. Raske osa on tehtud. Minge tooge oma nafta ise ära," lisas Trump. 

 

Pärast Suurbritannia kritiseerimist jagas Trump veel karme sõnu Prantsusmaa pihta. Ta kirjutas, et Pariis ei lubanud Iisraeli suunduvatel lennukitel, mis olid täis sõjavarustust, üle Prantsusmaa territooriumi lennata. Trump ähvardas, et USA jätab selle meelde.

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

kuula lugusid

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo