Trump liitlastele: avage Hormuzi väin ja hankige oma nafta

USA president Donald Trump kutsus naftapuuduses vaevlevaid liitlasi Hormuzi väina avama ning vihjas veel, et sellised riigid nagu Suurbritannia peaksid lõpuks õppima võitlema.

Trump teatas, et tal on ettepanek kõikidele riikidele, kes ei saa Hormuzi väina sulgemise tõttu lennukikütust.

"Esiteks, ostke seda USA-lt, meil on seda küllaga ning teiseks, võtke julgus kokku, minge väina ja võtke see," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump vihjas, et Suurbritannia peab õppima, kuidas enda eest võidelda. "USA ei ole teid enam aitamas, just nagu teid polnud meie jaoks olemas. Iraan on sisuliselt hävitatud. Raske osa on tehtud. Minge tooge oma nafta ise ära," lisas Trump.

— OSINTdefender (@sentdefender) March 31, 2026

Pärast Suurbritannia kritiseerimist jagas Trump veel karme sõnu Prantsusmaa pihta. Ta kirjutas, et Pariis ei lubanud Iisraeli suunduvatel lennukitel, mis olid täis sõjavarustust, üle Prantsusmaa territooriumi lennata. Trump ähvardas, et USA jätab selle meelde.