"Ukraina stuudio": droonirünnakutest räägib Ants Kiviselg
Ukrainlased jätkasid sel nädalal Venemaa Läänemere-äärsete sadamate ja naftarajatiste ründamist, mis servapidi puudutas ka Eestit. Kui efektiivsed need droonirünnakud on ja millised arengud on toimunud rinnetel, selgitab "Ukraina stuudios" kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.
Ukrainas Butšas toimus teisipäeval EL-i välisministrite mitteametlik kohtumine. Millest seal räägiti ja kas Euroopa suudab Ukraina toetamisel erimeelsused ületada ning USA üha väheneva huvi ning toetuse asendada, seda uurime kohtumisel osalenud välisminister Margus Tsahknalt. Saatejuht Epp Ehand.
Saate toimetaja on Peep Kala, režissöör Rait Roland Veskemaa, produtsent Tiina-Mari Koljak.
Toimetaja: Mari Peegel