Parvlaev Kihnu Virve läheb hooldustöödele

Reisiparvlaev Kihnu Virve.
Reisiparvlaev Kihnu Virve. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Kihnu ja mandri vahel sõitev parvlaev Kihnu Virve läheb viieks-kuueks nädalaks korralisele hooldustööle. Seetõttu sõidab veeteedel vanem parvlaev Reet, mis pole aga nii ilmastikukindel.

Seoses parvlaev Kihnu Virve korralise dokiga toimub laevade vahetus Kihnu-Munalaid, Munalaid-Manilaid ja Sõru-Triigi liinil.

Kihnu ja Manilaid liini teenindab alates kolmapäeva pärastlõunast reisiparvlaev Soela ning Sõru-Triigi liinil parvlaev Reet.

Liine opereeriva Kihnu Veeteede juhi Jaak Kaabeli sõnul tõsteti Soela Kihnu liinile just sellepärast, et too on vanemast parvlaevast Reet ilmastikukindlam.

Kihnu veeteel on jätkuvalt jääd, Sõru-Triigi liinil on aga olukord parem, ütles Kaabel.

Kui aga veeolud ka Sõrus paranevad plaanitakse Kaabeli sõnul siiski Reet panna sõitma Kihnu ja Munalaiu ning Soela kodusadama Sõru ja Triigi vahele.

Kihnu Virve korralise doki kestuseks on planeeritud viis kuni kuus nädalat.

Kui 2017. aastal valminud Soela peale mahub sarnaselt 2015. aastal ehitatud Kihnu Virvele 200 reisijat ja 30 autot, siis 1971. aastal valminud parvlaevale Reet mahub 150 reisijat ja 20 autot.

Sel talvel oli külma ilma tõttu parvlaevadel Kihnu veeteede läbimisega suuri probleeme, kuna veetase oli madal.

Toimetaja: Märten Hallismaa

