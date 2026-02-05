X!

Parvlaev Kihnu Virve seisab madala veetaseme tõttu sadamas

Reisiparvlaev Kihnu Virve.
Reisiparvlaev Kihnu Virve. Autor/allikas: ERR
Parvlaev Kihnu Virve ei saa Munalaiu sadamast madala veetaseme tõttu liikuma. Laeva kapteni Otto Ojamaa sõnul ei tasu Kihnu inimestel toidu- ja küttevarude pärast siiski liialt muretseda.

Ojamaa selgitas, et selle aasta talveolud on parvlaev Kihnu Virve 10-aastase ajaloo kõige raskemad. 

"Rasked jääolud Kihnu all juba tekkisid jaanuari esimeses pooles, kui tugeva kirdetuulega Pärnu lahe jää sõitis Kihnu alla kokku. Tänaseks päevaks on sellest osa raskesti läbitav. Külmad on vahepeal olnud, veetaseme langus," ütles Ojamaa ERR-ile.

Kapten sõnas, et neljapäeval tegi parvlaev kolm reisi ning viimasele sõidule kulunud pooleteise tunniga langes vesi veel viis sentimeetrit. Selliste oludega on laevameeskonnal tema sõnul raske arvestada.

Ojamaa sõnul ei hakka Kihnu Virve ka reedel ilmselt sõidukeid vedama.

"Esimesel võimalusel jätkame, aga siis jalakäijate vedamisega. Rambid iseenesest lubaksid, aga kõige suurem ohuallikas ongi Munalaiu kanal. Kui Kihnu kanal on looduslik ja sügavam, siis Munalaiu kanalis on sõiduolukord ikkagi piiratud," ütles Ojamaa.

"Plaan oli tegelikult varustada siis Kihnu saart toiduga. Toiduautod olid Pärnus ja plaaniga jõuda Kihnu. See ei õnnestunud ja tuli lõpetada opereerimine praeguse seisuga," lisas ta.

Ojamaa lisas, et Kihnu inimestel siiski liigselt muretseda ei tasu.

"Seda nüüd, et Kihnu saar ilma ilma toiduta ja kütteta jääks karta ei ole vaja, sest vajadusel on Kihnu Virve võimeline EVA-316 [jäämurdija] abiga suunduma Pärnusse," sõnas Ojamaa.

Kapten nentis, et laevasõiduks paremaid veeolusid lähiajal ei paista.

"Prognoos üldiselt on halb, olulist veetaseme tõusu näha ei ole. Tänased reisid on tühistatud. Võib aimata ette ja tegelikult on teatatud juba, et homme hommikul alustame jälle [sõitmist]. Jälgime muidugi [veeolusid] arusaadavalt kogu aeg, aga võtame reis korraga, mis puudutab homset päeva," ütles Ojamaa.

Käiku võib Ojamaa sõnul minna ka variant, kus Kihnu Virve sõidab vaid Kihnu ja Pärnu vahel.

"See ongi äärmuslik olukord. Väike lootus on, et esmaspäeval-teisipäeval lõuna-edelatuul toob seda vett lisaks tagasi mingil viisil. Aga see on selline hetkeline, sest et pikk prognoos on ikkagi see, et jätkuvalt idakaare tuuled, kirdetuuled ja see suund pigem viib seda vett ära veelgi," sõnas Ojamaa.

Praeguse seisuga on Ojamaa sõnul Munalaiu sadamas veetase 71 cm allapoole Amsterdami nulli.

Toimetaja: Märten Hallismaa

