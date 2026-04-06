Jüri Luik ei usu, et Ameerika Ühendriigid NATO-st lahkuks

Jüri Luik. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Hoolimata pingetest NATO-s ei usu Eesti suursaadik NATO juures Jüri Luik, et Ameerika Ühendriigid päriselt alliansist lahkuks.

USA president Donald Trump rõhutas möödunud nädalal, et kaalub võimalust oma riik NATO-st välja viia. Trump on solvunud, aga ka üllatunud, et Euroopa Iraani ründamisega üldse kaasa ei ole tahtnud tulla.

Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia rõhutavad, et NATO on mõeldud kollektiivkaitseks ja avantüür Iraanis seda ei ole.

"Tuletan teile meelde, mida NATO endast kujutab. See on sõjaline liit, mis tegeleb Euro-Atlandi piirkonna territooriumide julgeolekuga. Selle eesmärk ei ole läbi viia operatsiooni Hormuzi väinas, mis ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Me peame seda meeles pidama," ütles Prantsusmaa asekaitseminister Alice Rufo.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Stefan Kornelius lisas, et NATO on alliansi territooriumi kaitseliit. "Oleme seda viimastel päevadel ja nädalatel korduvalt rõhutanud ning me tahaksime tegelikult tööd teha palju objektiivsema arutelu nimel. Sest nagu ma ütlesin, sellised agitatsioonispiraalid ei aita NATO-t," sõnas Kornelius.

Ometi on NATO oma ajaloos osalenud operatsioonides, mis pole kollektiivkaitse. Näiteks aastal 1999 pommitati Kosovos, et takistada etnilise puhastuse läbiviimist.

Eesti suursaadik NATO juures Jüri Luik ütles, et Kosovo on hea näide. "NATO on olnud mitmel rahvusvahelisel operatsioonil. Kosovo on hea näide, aga ka näiteks Afganistan, sest kuigi jutt oli artikli viis käivitamisest, siis kitsalt võttes see järgmine operatsioon, Afganistani operatsioon, põhines NATO otsusel, aga ei olnud otseselt artikkel viis," rääkis Luik.

Ka USA-ga erisuhetes olev Suurbritannia jäi Iraani küsimuses Ühendriikidest eemale.

"Olenemata survest mulle ja teistele, olenemata mürast, tegutsen ma kõigis oma otsustes Briti rahvuslikes huvides. Ja seepärast olen ma selle väga selgelt välja öelnud, et see pole meie sõda ja me ei lase ennast sellesse tõmmata," sõnas Suurbritannia peaminister Keir Starmer.

Aga ka näiteks poliitilistes tõmbetuultes Bulgaaria, kus toimuvad tuleval nädalal taas ennetähtaegsed valimised, mis on kaheksandad valimised viimase nelja aasta jooksul, ütleb samuti otse välja, et nad ei taha lisariske.

"Iraani poolele on öeldud ja seda selgitatakse ka edaspidi väga selgelt ja me kõik teame seda, et Bulgaaria ei ole selles sõjas," ütles Bulgaaria asevälisminister Marin Raikov.

Jüri Luige hinnangul oleks Euroopal targem teravast retoorikast hoiduda.

"Näiteks mulle ei meeldi see lause, et see ei ole meie sõda. Võib vaadelda igatpidi, kelle sõda see siis on, aga seda ekstra alla kriipsutada on ka asjatu lähenemine. Kõige lihtsam, mida ka Eesti on öelnud ja mis on kohane igale liitlasele öelda, et me oleme valmis abistama, me oleme kuulnud oma liitlase soovi," ütles Luik.

Praegu niikuinii keegi oma laevu sõjatsooni ei saada.

"Ükski riik sinna oma laevu ei saada, kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid. Kui Euroopa saadaks praegu oma laevad Hormuzi väina, siis ameeriklased peaksid tegelema põhiliselt sellega, et kaitsta neid laevu," lisas Luik.

Aga USA president Donald Trump on solvunud ja raevus.

"Siis helistan Prantsusmaale, Macronile, keda tema naine kohtleb äärmiselt halvasti ja kes ikka veel paraneb paremlõuahaagist, ja ütlesin talle: Emmanuel, meil oleks vaja abi Pärsia lahe piirkonnas, kuigi me püstitame rekordeid ja teeme lõpu halbadele inimestele ning teeme lõpu ballistilistele rakettidele, me vajaksime abi, kui võimalik. Kas te saaksite palun kohe laevu saata? Ei, ei, ei, me ei saa seda teha. Ma tegelikult küsisin ka Suurbritannialt, kes peaks olema meie parim sõber. Nende kuningas tuleb siia kahe nädala pärast. Ta on tore mees. Kuningas Charles. Aga nad peaks olema meie parimad sõbrad. Aga nad ei olnud meie parimad sõbrad. Ma ütlesin: teil on kaks vana katkist lennukikandjat. Kas te saaksite need siia saata? Oh, ma pean oma meeskonnalt küsima. Ma ütlesin: teie olete ju peaminister. Te ei pea... Ei, ei ei, ma pean oma meekonnalt küsima, president," rääkis Trump.

"Mina ei usu mingit NATO-st väljaastumist. Sellel on väga palju erinevaid poliitilisi põhjuseid, miks NATO-st väljaastumine on ülimalt keeruline. Tegelikult kui mõtlema hakata, siis Ameerika Ühendriikidele on NATO liikmelisus olnud väga kasulik," sõnas Luik.

Kas tegemist on Atlandi Alliansi kõige raskema sisetüliga?

"Võib-olla kõige keerulisem oli 1956-nda aasta Suessi kriis, kus mäng oli täpselt vastupidine - Prantsusmaa ja Inglismaa läksid sõtta, aga Ameerika Ühendriigid astusid tagant ära ja nõudsid, et Prantsusmaa ja Inglismaa kohe selle sõja lõpetaksid," lausus Luik.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

viimased uudised

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:29

Mikser: meie huvides on USA-ga läbi saada, aga peame hoidma Euroopa ühtsust

22:26

Nihkuvad USA tähtajad tekitavad küsimusi Iraani tuleviku kohta

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:54

Jüri Luik ei usu, et Ameerika Ühendriigid NATO-st lahkuks

21:52

Ungari valimistel võib võidutseda Orbani endine võitluskaaslane

21:36

Talupidajate traktorid ootavad sobivat ilma ja soodsamaid kütuse hindu

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

21:24

Teisipäeval sajab vihma ja on tuuline

Loetumad uudised

07:06

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

09:49

Trump: ma testisin NATO-t

18:34

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

04:48

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

14:17

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

13:26

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

18:36

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

12:41

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

12:08

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

ilmateade

loe: sport

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

loe: kultuur

18:50

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

18:45

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

17:04

Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

loe: eeter

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

17:45

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

16:00

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

15:55

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

15:55

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

15:30

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

11:55

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

11:55

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

09:45

Euroopa energiakriisi prognoosid muutuvad üha tumedamaks

