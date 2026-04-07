Ministeeriumid peavad juuniks oma järgmiste aastate rahastamiskava esitama

ERR-i uudiste- ja sporditoimetus kutsub suveks praktikale

Tänavuse lisaeelarve kohta ei ole Villmanni sõnul otsust tehtud.

Seega tegelevad ministeeriumid praegu järgmiseks RES-i perioodiks oma valdkondade programmidokumentide uuendamisega ning esitavad need rahandusministeeriumile koos rahastamiskavaga.

Detsembris anti neile ka kululaed, mille alusel ministeeriumid esitavad rahandusministeeriumile 2027-2030. aasta rahastamiskava. Aega on neil selleks kuni 1. juunini.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Anna-Liisa Villmann ütles ERR-ile, et ministeeriumid said juhised ja ajakava 2026. aasta eelarveprotsessi kohta kätte mullu oktoobris.

Augusti viimasel nädalal alustab valitsus riigieelarvestrateegia arutelusid ning seaduse kohaselt tuleb järgmise aasta eelarve riigikogule üle anda kolm kuud enne eelarveaasta algust ehk 30. septembril.

Valitsus alustab riigieelarvestrateegia (RES) 2027-2030 arutelusid augusti lõpus, kuid ministeeriumid peavad oma eelolevate aastate rahastamiskava juba juuni alguseks rahandusministeeriumile esitama.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: