Ministeeriumid peavad juuniks oma järgmiste aastate rahastamiskava esitama
Valitsus alustab riigieelarvestrateegia (RES) 2027-2030 arutelusid augusti lõpus, kuid ministeeriumid peavad oma eelolevate aastate rahastamiskava juba juuni alguseks rahandusministeeriumile esitama.
Augusti viimasel nädalal alustab valitsus riigieelarvestrateegia arutelusid ning seaduse kohaselt tuleb järgmise aasta eelarve riigikogule üle anda kolm kuud enne eelarveaasta algust ehk 30. septembril.
Rahandusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Anna-Liisa Villmann ütles ERR-ile, et ministeeriumid said juhised ja ajakava 2026. aasta eelarveprotsessi kohta kätte mullu oktoobris.
Detsembris anti neile ka kululaed, mille alusel ministeeriumid esitavad rahandusministeeriumile 2027-2030. aasta rahastamiskava. Aega on neil selleks kuni 1. juunini.
Seega tegelevad ministeeriumid praegu järgmiseks RES-i perioodiks oma valdkondade programmidokumentide uuendamisega ning esitavad need rahandusministeeriumile koos rahastamiskavaga.
Tänavuse lisaeelarve kohta ei ole Villmanni sõnul otsust tehtud.
