Intel hakkab tegema koostööd Muski ettevõtetega
Maailma rikkaima inimese Elon Muski ettevõtted hakkavad Terafabi projekti raames tegema koostööd kiibifirmaga Intel.
Intel hakkab Muski ettevõtetele projekteerima ja valmistama ülikõrge jõudlusega kiipe. Tegemist on Inteli jaoks olulise võiduga, kuna firma pidi viimastel aastatel tootmisvõimsust vähendama, samal ajal kui kasvas nõudlus andmekeskuste kiipide järele.
Terafabi projekt on Texase osariiki plaanitav pooljuhtide tootmise kompleks, mis peaks hakkama varustama Muski ettevõtteid.
Terafabi kiibid on mõeldud Tesla elektriautodele, Optimus robotitele ja teistele maapealsetele süsteemidele. Samuti plaanitakse hakata tootma kiipe, mis on mõeldud kosmose jaoks, kuhu SpaceX plaanib paigutada tohutul hulgal satelliite.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: WSJ