Intel hakkab tegema koostööd Muski ettevõtetega

Intel hakkab Muski ettevõtetele projekteerima ja valmistama ülikõrge jõudlusega kiipe. Tegemist on Inteli jaoks olulise võiduga, kuna firma pidi viimastel aastatel tootmisvõimsust vähendama, samal ajal kui kasvas nõudlus andmekeskuste kiipide järele.

Terafabi projekt on Texase osariiki plaanitav pooljuhtide tootmise kompleks, mis peaks hakkama varustama Muski ettevõtteid.

Terafabi kiibid on mõeldud Tesla elektriautodele, Optimus robotitele ja teistele maapealsetele süsteemidele. Samuti plaanitakse hakata tootma kiipe, mis on mõeldud kosmose jaoks, kuhu SpaceX plaanib paigutada tohutul hulgal satelliite.