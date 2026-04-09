Uuring näitab inimeste turvatunde kahanemist

Drooniga pihta saanud Auvere elektrijaama korsten Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Võrreldes detsembriga on kasvanud Eesti elanike usaldus presidendi vastu. Viimaste aastate madalaimale tasemele on aga langenud nende inimeste hulk, kes leiavad, et Eesti riik võib ennast turvaliselt tunda, selgub riigikantselei tellimusel märtsis läbi viidud üle-eestilisest küsitlusest.

Usaldus valitsuse (36 protsenti) ja riigikogu (34 protsenti) vastu on püsinud võrreldes detsembriga stabiilsena, teatas riigikantselei. Märkimisväärselt on kasvanud usaldus presidendi vastu, ulatudes 76 protsendini – see on viimase kolme aasta kõrgeim tulemus. Samuti on tõusnud usaldus Euroopa Liidu (48 protsendilt 53 protsendile) ja ERR-i vastu (61 protsendilt 66 protsendile).

Taastumas on eelmisel aastal palju kõikunud kuuluvustunne Eesti ühiskonda, tõustes detsembriga võrreldes 76 protsendilt 82 protsendile. Kasv on toimunud nii eestlaste (+5 protsendipunkti) kui ka muust rahvusest elanike seas (+7 protsendipunkti).

Toetus Eesti kuulumisele NATO-sse püsib stabiilselt kõrgena: 77 protsenti elanikest kindlasti või pigem toetab ühendusse kuulumist. Võrreldes detsembriga on see näitaja veidi tõusnud muust rahvusest elanike seas, kellest 52 protsenti toetab Eesti kuulumist NATO-sse.

Kõrge püsib ka hukkamõist Venemaa sõjategevusele Ukrainas – 81 protsenti elanikest mõistab selle hukka. Pisut on kasvanud elanike toetus Venemaa vastastele sanktsioonidele, kus 56 protsenti elanikest toetab sanktsioone isegi, kui see toob kaasa energia- ja toiduhindade märgatava tõusu.

Samas näitab uuring, et inimeste turvatunne on kahanenud. "Tõenäoliselt globaalsete sündmuste tõttu on kasvanud elanike ärevustunne 34 protsendilt detsembris 39 protsendile märtsis ning vaid 38 protsenti vastanutest leiab, et Eesti riik võib end turvaliselt tunda – tegemist on viimase kolme aasta madalaima näitajaga," seisab riigikantselei kokkuvõttes. Siinkohal toob riigikantselei välja, et uuring viidi läbi enne viimaste nädalate drooniintsidente.

Suurenenud kütusehinnad väljenduvad ka uuringu tulemustes, mille kohaselt on eriti kasvanud mure energia varustuskindluse pärast – kui detsembris tundis elektri või muude energiaressursside puuduse pärast muret 58 protsenti vastanutest, siis märtsis juba 71 protsenti.

Eesti elanike majanduslik kindlustunne ja eluga rahulolu on püsinud võrreldes detsembriga muutumatuna.

Uuringu viis riigikantselei tellimusel läbi Emor 16.–23. märtsil. Seireuuringu eesmärk on kaardistada elanike hoiakuid olulistel ühiskondlikel teemadel, sealhulgas majanduslik toimetulek, turvatunne, usaldus riigiinstitutsioonide vastu ja rahvusvaheline julgeolek.

Uuringuid on riigikantselei tellinud regulaarselt alates 2022. aastast.

Samal teemal

viimased uudised

07:42

Iisrael tappis Liibanonis jätkunud rünnakutes üle 250 inimese

07:32

Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

07:12

Uuring näitab inimeste turvatunde kahanemist

06:56

Rutte külaskäik Valgesse Majja ei muutnud Trumpi suhtumist NATO-sse

06:41

Kliimaseadust tõenäoliselt ei tule Uuendatud

05:54

Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas

04:50

Tallinn ja Tartu tõstavad laste huvikoolide hindu

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.04

Sõja 1505. päev: Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

08.04

Trump peatas Iraani pommitamise kava, Iraan lubas avada Hormuzi väina Uuendatud

08.04

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

08.04

Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

08.04

USA tegi kahjutuks ruuteritesse häkkinud GRU võrgustiku

08.04

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

08.04

Reederid valmistuvad laevaliikluse taastumiseks Pärsia lahes Uuendatud

08.04

Vaht: kütuseturu seis on täbar ja kõrged hinnad alles tulevad

07.04

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku

08.04

Galerii: NASA avaldas esimesed fotod Kuu-möödalennust

loe: sport

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

ETV spordisaade, 8. aprill

loe: kultuur

08.04

Vaata uuesti: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

08.04

Pildid: Eesti Muusika Päevad avab klubis Hall toimuv kontsert-lavastus "Valguse sünd"

08.04

Müürilehe filmikriitikute konkursi teema on sel aastal keskkond

08.04

Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Rooma maraton"

loe: eeter

08.04

Ratastoolikoomik Janar Peterson paneb proovile kõhulihased ja tabud

08.04

"Pealtnägija": vähelevinud puugihaigus sunnib loomalihast loobuma

08.04

"Pealtnägija": naabrite ja ametnike suhete sasipundar ühe Lahemaa küla näitel

08.04

Helen Sildna: Tallinn vajab hädasti 4000 kohaga kultuurikeskust

Raadiouudised

08.04

Algatus Eesti.ai avalikustas täna oma programmi tehisintellekti süsteemseks rakendamiseks Eestis

08.04

Päevakaja (08.04.2026 18:00:00)

08.04

Korruptisooniseduse kolmas lugemine jäi ära, sest justiiits-ja digiminister võttis selle tagasi

08.04

Tallinn tahab teha kiivrikandmise kohustuslikuks nii kergliikurite kui pisimopeedide juhtidele

08.04

Aasta-aastalt tihenev veeliiklus nõuab tõhusamat järelevalvet

08.04

Paides korraldatud värbamispäeva külastas sadu tööotsijaid

08.04

Tartu linn võib sügisest rattaringluse teenuse senisel kujul lõpetada

08.04

Raadiouudised (08.04.2026 15:00:00)

08.04

Pakosta: võtsin eelnõu tagasi, sest riigikogus kadus konsesnsus

08.04

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

Viimased teleuudised

