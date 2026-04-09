Suurbritannia jälitas Põhja-Atlandil kolme Vene allveelaeva

London teatas neljapäeval, et jälitas väidetavalt kuu aega kestnud salaoperatsiooni käigus Suurbritanniast põhja pool kolme Vene allveelaeva, mis liikusid tähtsate merealuste kaablite ja torujuhtmete lähedal.

"Andsin meie relvajõududele käsu neid aluseid jälitada ja nende mis tahes pahatahtlikku tegevust tõrjuda," ütles kaitseminister John Healey pressikonverentsil.

"Meie relvajõud andsid neile selgelt mõista, et neid jälgitakse, et nende liikumine ei ole salajane, nagu president Putin plaanis. Et nende kavandatud salaoperatsioon on paljastatud," ütles Healey.

Healey sõnul avalikustas ta seireoperatsiooni üksikasjad, et Venemaa tegevusele tähelepanu juhtida ja saata Putinile sõnum.

"Me näeme teie tegevust meie kaablite ja torujuhtmete juures ning te peaksite teadma, et ühtegi katset neid kahjustada ei sallita ja sellel on tõsised tagajärjed," lisas Healey.

Healey sõnul jälgisid Suurbritannia ja liitlased Akula-klassi Vene tuumaründeallveelaeva ning kahte Venemaa süvamereuuringute peadirektoraadi (GUGI) eri-allveelaeva, kui need sõitsid Ühendkuningriigi vetes ja nende ümbruses.

Tema sõnul oli ründeallveelaev tõenäoliselt peibutis, et juhtida tähelepanu kõrvale teiselt kahelt aluselt, mis on mõeldud rahuajal veealuse taristu uurimiseks ja konflikti ajal selle saboteerimiseks.

Healey sõnul osales missioonil umbes 500 Briti sõjaväelast, Ühendkuningriigi lennukid lendasid üle 450 tunni ning mereväe fregatt läbis mitu tuhat meremiili.