Suurbritannia jälitas Põhja-Atlandil kolme Vene allveelaeva

Briti kaitseminister John Healey
Briti kaitseminister John Healey Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Yui Mok
London teatas neljapäeval, et jälitas väidetavalt kuu aega kestnud salaoperatsiooni käigus Suurbritanniast põhja pool kolme Vene allveelaeva, mis liikusid tähtsate merealuste kaablite ja torujuhtmete lähedal.

"Andsin meie relvajõududele käsu neid aluseid jälitada ja nende mis tahes pahatahtlikku tegevust tõrjuda," ütles kaitseminister John Healey pressikonverentsil.

"Meie relvajõud andsid neile selgelt mõista, et neid jälgitakse, et nende liikumine ei ole salajane, nagu president Putin plaanis. Et nende kavandatud salaoperatsioon on paljastatud," ütles Healey.

Healey sõnul avalikustas ta seireoperatsiooni üksikasjad, et Venemaa tegevusele tähelepanu juhtida ja saata Putinile sõnum.

"Me näeme teie tegevust meie kaablite ja torujuhtmete juures ning te peaksite teadma, et ühtegi katset neid kahjustada ei sallita ja sellel on tõsised tagajärjed," lisas Healey.

Healey sõnul jälgisid Suurbritannia ja liitlased Akula-klassi Vene tuumaründeallveelaeva ning kahte Venemaa süvamereuuringute peadirektoraadi (GUGI) eri-allveelaeva, kui need sõitsid Ühendkuningriigi vetes ja nende ümbruses.

Tema sõnul oli ründeallveelaev tõenäoliselt peibutis, et juhtida tähelepanu kõrvale teiselt kahelt aluselt, mis on mõeldud rahuajal veealuse taristu uurimiseks ja konflikti ajal selle saboteerimiseks.

Healey sõnul osales missioonil umbes 500 Briti sõjaväelast, Ühendkuningriigi lennukid lendasid üle 450 tunni ning mereväe fregatt läbis mitu tuhat meremiili.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

18:55

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

18:52

Endla teatris esietendub argipoeetiline lavastus "Rõdul"

18:35

Päevakaja (09.04.2026 18:00:00)

18:35

Ungari hakkab Vance'i visiidi järel USA naftat ostma

18:34

Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

18:32

Pevkur: oleme valmis, kui Eestisse peaks tulema rohkem USA vägesid

18:29

Ööl vastu reedet võib ERR-i veebikeskkondades esineda tõrkeid

18:08

Los Angelese olümpiapäeviks avatakse Balti maja

18:03

Disney plaanib uue tegevjuhi juhtimisel ulatuslikke koondamisi

17:53

Menukas järvejooksude sari alustab 25. hooaega

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:35

Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

08.04

Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

08:59

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

07:32

Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

06:56

Rutte külaskäik Valgesse Majja ei muutnud Trumpi suhtumist NATO-sse

06:41

Kliimaseadust tõenäoliselt ei tule Uuendatud

08.04

Vaht: kütuseturu seis on täbar ja kõrged hinnad alles tulevad

08.04

Sõja 1505. päev: Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

14:33

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole

07:42

Iisrael tappis Liibanonis jätkunud rünnakutes üle 250 inimese

18:34

Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

18:08

Los Angelese olümpiapäeviks avatakse Balti maja

17:53

Menukas järvejooksude sari alustab 25. hooaega

17:10

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

18:55

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

18:52

Endla teatris esietendub argipoeetiline lavastus "Rõdul"

16:10

Tartus toimub viiendat korda etenduskunstide festival Ümberlülitus

13:25

Tallinnas algas 14. klavessiinifestival

13:50

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

12:21

Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

10:01

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

09:16

Saatesarja "Istmesoojendus" kuuleb aprillist Vikerraadios

17:40

Tallinna Lennujaam kasvatas äritulusid ja kasumit

17:35

Tartu tahab droonide jaoks kontrollitud õhuruumi

16:15

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

15:35

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele

15:30

Raadiouudised (09.04.2026 15:00:00)

12:50

Sotsiaaldemokraadid: tuumajaama rajamine ei ole mõistlik

12:30

Tartu pärmivabriku kvartal saab uue ilme

12:25

Ilm püsib ka reedel sajuta

12:25

Laevandusettevõtted valmistuvad liikluse taastumiseks Hormuzi väinas

12:25

Raadiouudised (09.04.2026 12:00:00)

