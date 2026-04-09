Ungari hakkab Vance'i visiidi järel USA naftat ostma

Ungari ostab USA-lt 500 miljoni dollari väärtuses toornaftat, et mitmekesistada oma tarneallikaid, teatas valitsusametnik neljapäeval pärast USA asepresidendi JD Vance'i visiiti.

Vance külastas sel nädalal Budapesti, et avaldada toetust Viktor Orbánile, kes seisab pühapäevastel parlamendivalimistel silmitsi enneolematu väljakutsega oma 16 aastat kestnud võimule.

Ungari naftafirma MOL ostab USA-lt toornaftat lähinädalatel ja -kuudel, ütles Orbáni kantseleiülem Gergely Gulyás pressikonverentsil.

"See samm aitab mitmekesistada tarneallikaid ning on osa USA ja Ungari energiasuhete tugevdamisest," lisas Gulyás.

MOL ostab Ühendriikidelt ja Ameerika energiaettevõtetelt 510 000 tonni toornaftat 500 miljoni dollari väärtuses, teatas Valge Maja avalduses.

Avalduses toodi esile saavutusi kahe riigi suhetes ja nimetati Vance'i visiiti ajalooliseks. Veebruaris külastas Ungarit ka USA välisminister Marco Rubio.

Ungari on jätkuvalt tugevalt sõltuv Vene energiast.

Orbán on eristunud enamikust teistest EL-i liidritest, säilitades vaatamata Moskva sissetungile Ukrainasse lähedased sidemed Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.