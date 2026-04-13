Ungari valimiste võitjad ja kaotajad

Väljaanne Politico koostas ülevaate, keda saab pidada Ungari valimiste järel, kus 16 aastat võimul olnud Viktor Orban kaotas suurelt oma vastaskandidaadile Péter Magyarile, võitjateks ja kaotajateks.

Pärast peaaegu kõigi häälte kokkulugemist näis Magyar võitvat 199-kohalises parlamendis konstitutsiooniliseks enamuseks piisavat 138 kohta, mis annab talle laialdased volitused Ungari reformimiseks.

"Ungarlased ütlesid täna jah Euroopale, nad ütlesid jah vabale Ungarile," ütles Magyar pärast valimisvõitu oma toetajatele peetud kõnes, kutsudes samal ajal Orbáni lojaliste riigiasutustes tagasi astuma.

Orbán aktsepteeris tulemusi kõnes, öeldes, et tema Fideszi partei teenib riiki ja Ungari rahvast opositsioonis. Fidesz peaks viimastel andmetel saama parlamendis 55 kohta.

Pühapäeval peetud valimiste tagajärjed ulatuvad kaugele Ungari piiridest väljapoole, tõdes Politico, tuues välja võitjad ja kaotajad valimistel, mida väljaanne peab Euroopa selle aasta kõige tähtsamateks.

Võitjad

Euroopa Liidu juhid

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa ning EL-i liikmesriikide liidrid saavad hüvasti jätta ühe kõige kangekaelsema valitsusjuhiga, kes kasutas oma vetoõigust Euroopa Liidu kriitiliste otsuste, sealhulgas Ukraina rahalise toetamise takistamiseks.

Orbán oli ka üks Brüsseli häälekamaid vastaseid, õhutades euroskeptitsismi, õõnestades samal ajal õigusriigi põhimõtet kodus ja korduvalt seistes vastu ELi õigusaktidele, mis seadis otsese väljakutse komisjoni võimele oma reegleid jõustada.

"Ungari on valinud Euroopa. Euroopa on alati valinud Ungari. Riik taastab oma Euroopa tee. Liit muutub tugevamaks," ütles von der Leyen hetk pärast seda, kui Orbán tunnistas oma kaotust.

Ukrainlased (reservatsiooniga)

Sel aastal vetostas Orbán Ukrainale 90 miljardi euro suuruse laenu väljamaksmise, mille riigijuhid – sealhulgas tema ise – 2025. aasta detsembris kokku leppisid.

Ungari taganes oma heakskiidust pärast seda, kui Venemaa naftaimport lõppes Ukrainat läbiva Družba torujuhtme kaudu, mida Orbán pidas Kiievi tahtlikuks võtteks valimiste mõjutamiseks Ungari majanduse nõrgestamise kaudu.

Ukraina vajab rahastamist, et jätkata Venemaa täiemahulise sissetungi tõrjumist enne suve, mil riigikassas peaks raha otsa saama.

Ukraina president Volodõmõr Zelenksi õnnitles Magyarit pühapäeva õhtul. "Ukraina on alati püüdnud heanaaberlikke suhteid kõigi Euroopa riikidega ja me oleme valmis edendama koostööd Ungariga," ütles ta, lisades, et Kiiev on valmis kohtumisteks ja ühiseks konstruktiivseks tööks mõlema riigi hüvanguks.

Magyar soovib häid suhteid Brüsseliga ja tõenäoliselt lubab laenu välja maksta. Kuid see on Zelenski jaoks kibemagus võit, kuna Ungari tulevane peaminister on öelnud, et ta on vastu Ungari relvade või raha andmisele ja Ukraina EL-iga ühinemise kiirendamisele.

Magyar lubas panna selle küsimuse referendumile, mis tähendaks sisuliselt protsessi peatamist, arvestades Ungari ühiskonnas valitsevat laialdast Ukraina-vastast meelsust, millele ta peab oma toetuse säilitamiseks tähelepanu pöörama.

Noored ungarlased

Enne hääletust tehtud küsitlused näitasid, et kuni kaks kolmandikku alla 30-aastastest ungarlastest soovis Orbáni lahkumist.

Valimiseelsel ajal Budapestis toimunud massiivsed protestikontserdid meelitasid kohale sadu tuhandeid noori ungarlasi, kellest paljud ütlesid rahvusvahelisele meediale antud usutlustes, et lahkuvad riigist, kui Orbán uuesti võidab.

Magyar tänas oma võidukõnes Ungari noori, samal ajal kui noorte rahvahulgad ummistasid valimistulemust tähistades Budapesti tänavad. "Tänan teid lootuse tagasitoomise eest, lootuse muutustes," ütles ta.

Ajakirjanikud ja arstid

Sõltumatud ajakirjanikud on Ungaris silmitsi seisnud raske võitlusega, kuna Orbán on oma kontrolli alla võtnud 80 protsendi riigi meediast. Sellest hoolimata said sõltumatutest reporteritest lõpptulemuse otsustav tegur. Nad paljastasid, kuidas Orbáni valitsus püüdis riigi salateenistuste abil opositsiooni õõnestada, ning avaldasid ülevaate Budapesti ja Kremli vaheliste telefonikõnede kohta, kus arutati tundlikke EL-i küsimusi.

Ka arstid on võitjad, kuna Magyar on lubanud suurendada avaliku sektori investeeringuid miljardi euro võrra aastas. See lubadus tuleb pärast kümme aastat kestnud tervishoiusektori alarahastamist, mis on tekitanud pikad ootejärjekorrad, lagunenud haiglad, seadmete puuduse ja lõppkokkuvõttes põhjustanud ajude äravoolu, ütles Ungari Arstide Koja president Péter Almos POLITICO-le.

Orbáni valitsus on varem käivitanud reklaamikampaaniaid, süüdistades süsteemi puudustes arste.

Kaotajad

Donald Trump ja JD Vance

USA asepresident JD Vance külastas Orbánit Budapestis 7. aprillil, et toetada tema tagasivalimiskampaaniat, kiideldes saabuva võiduga ja süüdistades Euroopa Liitu hääletusse sekkumises. USA president Donald Trump andis Orbánile viimase kuue kuu jooksul viis avalikku toetust ja lubas, et Washington pakub Ungarile majanduslikku tuge.

"Me peame Orbáni Ungari peaministriks tagasi valima, eks?" ütles Vance Fideszi toetajate miitingul aplausi saatel. Kuid USA praeguse juhtkonna toetus Orbanile jäi tulemuseta, andes löögi Valgele Majale, mis on nüüd Atlandi-üleste suhete halvenedes kaotanud oma peamise liitlase Euroopas.

Fidesziga seotud ärimehed ja mõttekojad

Konservatiivsete mõttekodade võrgustik, mida Orbáni valitsus rahastab, on kaotamas rahalist toetust. See hõlmab ka Mathias Corvinus Collegiumi, mõttekoda, mida juhib Orbáni poliitikat toetav direktor ja mis teeb aktiivset lobitööd EL-i institutsioonides Brüsselis.

Fideszi-lähedased Ungari ärimehed, kes domineerivad riigi erasektoris – sealhulgas Orbáni lapsepõlvesõber Lőrinc Mészáros ja tema väimees István Tiborcz – võivad kaotada oma privilegeeritud juurdepääsu EL-i fondidele ja riigihangetele.

Oma võidukõnes ütles Magyar, et ta loob riikliku rikkuse taastamise büroo, kus juristid ja politsei uurivad riigivara tagasinõudmist ja korruptsioonis osalenud isikute karistamist. "Me ei ole enam kunagi riik, kus rikkumistel pole tagajärgi," ütles ta.

Kreml

Venemaa president Vladimir Putin kaotas väärtusliku liitlase – ja olulise siseinfo allika – EL-i südames.

Viimastel kuudel on Ungari ja rahvusvaheline meedia avalikustanud Budapesti ja Moskva tihedad sidemed, sealhulgas välisminister Péter Szijjártó ja tema Venemaa kolleegi Sergei Lavrovi vahelised telefonikõned. Nendes käsitlesid nad EL-i sisemisi arutelusid Venemaa-vastaste sanktsioonide üle, kusjuures Szijjártó väidetavalt lubas jagada konfidentsiaalseid Euroopa dokumente Ungari saatkonna kaudu.

Euroopa parempopulistid

Orbán, kes lubas sageli Brüsseli "okupeerida" ja institutsioone seestpoolt muuta, on äärmusparempoolse partei Euroopa Patrioodid võtmeisik. See partei koondab EL-i natsionalistlikke parteisid, nagu Prantsusmaa Rahvuslik Kogu Marine Le Peni juhtimisel ja Hispaania Vox, mida juhib Santiago Abascal.

Orbáni kaotus on kaotus ka teistele Euroopa parempopulistidele, sealhulgas Itaalia peaministrile Giorgia Melonile, kes kaotab Brüsseli läbirääkimiste laua taga liitlase.