Sõja 1507. päev: rünnakud Vene naftataristule muudavad kõnelusi

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 10. aprillil kell 20.13:

- Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel;

- Putin saatis läbirääkimisteks USA-sse oma erisaadiku Dmitrijevi;

- Ukraina hävitas Donetski oblastis Vene õhutõrjesüsteemi Tor-M1;

- Ukraina kaitseminister: püüdurdroonide saak kasvas märtsis kaks korda;

- Zelenski kutsus Iraani rahu järel üles taastama Vene naftasanktsioone;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit.

Zelenski: Putinil tuleks Donbassi okupeerimiseks ohvriks tuua 300 000 kuni miljon inimest

Vene režiimi juhil Vladimir Putinil tuleks Donbassi täielikuks okupeerimiseks ohvriks tuua 300 000 kuni miljon inimest, sõltuvalt sellest, kui kaua sõjategevus jätkub, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ta on kandnud tohutuid kaotusi ja tal pole lahinguväljal piisavalt väljaõpetatud inimesi. Ta püüab leida olukorrast väljapääsu, mis näiks võiduna. Seepärast püüab ta meid diplomaatiliste vahenditega – dialoogi kaudu USA-ga – Donbassist välja sundida," ütles Zelenski

"Sest Donbassi täielikuks okupeerimiseks peaks ta ohverdama 300 000 kuni 1 miljon inimest – olenevalt sellest, kui kauaks nad seda operatsiooni planeerivad. See on tohutu hind isegi Putinile," lisas Zelenski.

President märkis, et venelased teavad, et vägede väljaviimine Donbassist lõhestab ukrainlasi.

"Paljud inimesed on sellele vastu. Kui Ukraina ühtsus õõnestatakse, sepitseb Putin uue "välksõja", et Ukraina väga kiiresti okupeerida. Isegi kui seda ei juhtu, kasutab ta järgnevat pausi uute inimeste värbamiseks, nende väljaõpetamiseks, sõjalis-tööstusliku baasi ülesehitamiseks ja sanktsioonide tühistamise survestamiseks," rõhutas Zelenski.

Seetõttu pole tema sõnul relvarahu formaadis "jääme sinna, kus oleme" mitte ainult Ukraina soov, vaid ka tema partnerite huvides.

Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel

Ukraina rünnakud Venemaa naftaterminalidele mõjutavad rahukõneluste käiku ja Ukraina kuuleb järgmistel kõnelustel venelastelt tõenäoliselt palju uusi asju, ütles presidendikantselei juht Kõrõlo Budanov.

"Arvan, et järgmistel kõnelustel nendega kuuleme palju uut. Igal juhul tugevdab see oluliselt meie positsiooni ega muuda seda, nagu öeldakse, nõrgemaks. Peame tegema kõik, et oma positsioone tugevdada. Ja mistahes vahendid selle eesmärgi saavutamiseks on õigustatud ja õiged," rääkis Budanov neljapäeval.

"Rünnakud Venemaa naftaterminalidele avaldavad kindlasti mõju. See on ilmselge," lisas presidendikantselei juht.

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu neljapäeva Venemaal Krasnodari krais asuvat Krõmskaja naftapumplat, kinnitas Ukraina relvajõudude kindralstaap neljapäeva õhtul.

"Sihtmärgi tabamine on kinnitatud. Rünnakule järgnes tulekahju rajatises," seisis avalduses. Kahjustuste ulatust veel täpsustatakse.

Venemaa võimude andmetel ründasid Ukraina droonid esmaspäeva varahommikul Lõuna-Venemaal Kaspia torujuhtme konsortsiumi mereterminali, kahjustades osa sildumispunktist ning süüdates põlema neli naftamahutit. Ukraina armee kinnitas, et ründas Novorossiiski sadamas terminali.

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) kinnitas pühapäeval samuti edukat droonirünnakut Venemaa Ust-Luga sadama naftaterminalile, mis on juba mitmes tabamus seal viimase paari nädala jooksul.

Ukraina droonirünnakute, naftajuhtme Družba töö häirete ja tankerite kinnipidamise tagajärjel on Venemaa kaotanud vähemalt 40 protsenti oma naftaekspordi võimekusest ehk umbes kaks miljonit barrelit päevas, edastasid nädal varem uudisteagentuurid Reuters, AFP ja Unian.

Reuters tugines hinnangus omaenda turuandmete põhjal tehtud arvutustele. Agentuur märkis, et olukord on Venemaa lähiajaloo kõige tõsisem häire naftatarnetes ja seda täheldatakse just siis, kui nafta hind oli ületanud 100 dollarit barreli kohta.

Alates märtsist hoogustasid Ukraina väed rünnakuid Venemaa nafta- ja kütuseekspordi taristu vastu. Droonid ründasid Venemaa kolme peamist ekspordisadamat. Jutt käib Novorossiiskist Mustal merel ja Primorskist ning Ust-Lugast Läänemerel. Samuti sattusid rünnakute alla agressorriigi naftapumplad ja naftatöötlemistehased.

Enne seda sai kahjustada osa naftajuhtmest Družba, mille kaudu Venemaa tarnib energiakandjaid Slovakkiale ja Ungarile.

Vene droon tabas Sumõ oblastis elamut

"Üks droon tabas Sumõ Kovpakovski rajoonis elamut. Puhkes tulekahju. Ohvrite kohta käivat teavet selgitatakse," teatas Sumõ oblasti politseiosakonna juht Oleg Grigorov.

Putin saatis läbirääkimisteks USA-sse oma erisaadiku Dmitrijevi

Venemaa režiimi juht Vladimir Putini erisaadik Kirill Dmitrijev saabus neljapäeval Ameerika Ühendriikidesse, kus ta kohtub president Donald Trumpi valitsuse esindajatega, et arutada kokkulepet rahu saavutamiseks Ukrainas.

Visiidiga kursisolevatele allikatele viidanud uudisteagentuuri Reuters andmetel on läbirääkimiste teiseks teemaks Ühendriikide ja Venemaa vaheline majanduskoostöö.

Uudises märgitakse, et Dmitrijev viibib USA-s vahetult enne seda, kui aeguvad Venemaa naftale kehtestatud sanktsioonide leevendused, mis viidi sisse Hormuzi väina blokaadi taustal. See periood lõpeb 11. aprillil ja teema võib samuti olla päevakorras.

Ühendriigid andsid riikidele 30-päevase ajapikenduse sanktsioonidest, et nad saaksid osta praegu merel tankeritel olevat Venemaa naftat ja naftatooteid. See toimus pärast Putini ja Trumpi vestlust 9. märtsil, millele järgnes samuti Dmitrijevi visiit Ühendriikidesse.

Varem ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Venemaa ja USA vahel jätkuvad mitteametlikud kontaktid seoses sõjaga Ukrainas. Lavrovi sõnul ei näinud Moskva pikka aega väljavaateid dialoogi taastamiseks.

Samal ajal kirjutas uudisteportaal Semafor, et USA plaanib jätkata Venemaa ja Iraani naftale kehtestatud sanktsioonide leevendamist. Suur huvitatud ostjate hulk võimaldas Moskval ja Teheranil määrata energiaressurssidele kõrgemaid hindu ja tänu sellele teenis Venemaa vahel täiendavalt 150 miljonit dollarit päevas.

Ukraina hävitas Donetski oblastis Vene õhutõrjesüsteemi Tor-M1

Ukraina mehitamata süsteemide väed hävitasid ööl vastu neljapäeva Donetski oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumil Venemaa õhutõrjeraketisüsteemi Tor-M1.

Sellest andis sotsiaalmeedia kaudu teada droonivägede ülem Robert Brovdi alias Madjar, kes jagas koos teatega ka kaadreid lahinguoperatsioonist.

Brovdi sõnul oli see üheksas hävitatud õhutõrjesüsteem aprilli üheksa päeva jooksul.

Ukraina kaitseminister: püüdurdroonide saak kasvas märtsis kaks korda

Ukraina õhukaitse hävitas märtsis püüdurdroonidega rekordilised 33 000 eri tüüpi vaenlase drooni, teatas Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fedorov

"Püüdurdroonid on Ukraina innovatsioon, millest on juba saanud meie õhukaitse oluline osa. Ainuüksi märtsis võtsid need alla üle 33 000 erinevat tüüpi vaenlase drooni, sealhulgas Shahedid, Gerberad, Molnijad, Zalased, Orlanid ja teised. See on kaks korda rohkem kui eelmisel kuul," teatas Fedorov sotsiaalmeedias.

Tema sõnul on praegu üks peamine väljakutse reaktiivmootoriga Shahedid. Fedorov selgitas, et vaenlane suurendab nende kasutamist ning kuna nende kiirus on suurem, muutub nende tabamine raskemaks. Seetõttu analüüsib riik koos tootjatega võimalusi uute tehnoloogiate kiireks kasutuselevõtuks.

Lisaks arutati president Volodõmõr Zelenski juhtimisel toimunud kohtumisel 2026. aasta lepinguid, pilootide koolitust, katsepolügonide rajamist, maapealsete jaamade nappuse probleemi, eksporti ja uusi drooniarmee tulemuslikkuse hindamise kriteeriume.

Zelenski kutsus Iraani rahu järel üles taastama Vene naftasanktsioone

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et soovib Venemaa-vastaste energiasanktsioonide taastamist pärast USA-Iraani relvarahulepet, mis taasavas ülemaailmsete tarnete jaoks elutähtsa Hormuzi väina.

"Nüüd on Lähis-Idas ja Pärsia lahe piirkonnas algamas relvarahu. Ootan, et Venemaa nafta suhtes kehtestatud sanktsioonid täielikult taastataks, nagu need olid varem," ütles Zelenski ajakirjanikele.

USA leevendas eelmisel kuul Venemaa-vastaseid naftasanktsioone, et tulla toime Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade järsu tõusuga, mille põhjustas Iraani otsus sulgeda Hormuzi väin. Kiiev ja selle liitlased hoiatasid, et see samm võib aidata rahastada Moskva sõda Ukraina vastu.

USA erand lubas riikidel osta kuni 11. aprillini juba merel olevat Vene naftat.

Kreml tervitas otsust, ärgitades Ameerika Ühendriike sanktsioonide kaotamisega veelgi kaugemale minema.

Naftahindade üldine tõus pärast Lähis-Ida sõja algust on aidanud täiendada Venemaa riigikassat, mida on kurnanud enam kui neli aastat kestnud sõda Ukraina vastu ja rahvusvahelised sanktsioonid.

Zelenski lisas, et Ukraina partnerid palusid Kiievil peatada kaugmaalöögid Venemaa naftarajatistele Iraani sõjast tingitud hinnatõusude taustal.

"Ma ei ütle, kes seda palus. Kuid partnerid palusid – see on fakt. Palve esitati eri tasanditel, alates poliitilisest kuni sõjalise juhtkonnani," ütles Zelenski.

Ukraina on viimastel nädalatel tihendanud vastulööke Venemaa taristuobjektidele, sealhulgas rafineerimistehastele, naftahoidlatele ja sadamatele, andes korduvalt lööke suurte Läänemere sadamate Ust-Luga ja Primorski pihta.

Nii Ukraina kui ka Venemaa on rünnanud teineteise energiaobjekte alates Moskva sissetungist 2022. aasta veebruaris, mis vallandas Euroopa veriseima sõja pärast Teist maailmasõda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 308 670 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 11 848 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 375 (+5);

- suurtükisüsteemid 39 734 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1724 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1341 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 229 771 (+2232);

- tiibraketid 4517 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 88 103 (+183);

- eritehnika 4119 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.