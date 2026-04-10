Nädalavahetus algab kauni kevadilmaga
Laupäeval on kõikjal Eestis sajuta ning vahelduva pilvisusega ilm ning sooja tuleb kuni 13 kraadi.
Öö vastu laupäeva on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -5 kraadini.
Hommik on selge ja vähese pilvisusega. Puhub kirde- ja idatuul 2 kuni 7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 ja +2 kraadi vahel.
Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Ennelõunal puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, pärastlõunal tugevneb põhjakaare tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 8 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi.
Pühapäev on sajuta. Öine õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadini, päeval on sooja 7 kuni 12, rannikul kohati kuni 4 kraadi. Esmaspäeva öö on sajuta, päeval võib jõuda Lõuna-Eestisse veidi vihmapilvi. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4 kraadi vahel, päeval on sooja 10 kuni 14, rannikul kohati kuni 5 kraadi. Teisipäev on sajuta, kolmapäeval jõuab Eestisse lõuna poolt vihmahooge. Ööd on ikka üsna külmad, päevamaksimumid tõusevad 14 kuni 15 kraadini.
Toimetaja: Aleksander Krjukov
Allikas: "Aktuaalne kaamera"