Valge Maja avaldas Washingtoni plaanitava triumfikaare joonised

Valge Maja tegi avalikuks illustratsioonid Washingtoni plaanitavast triumfikaarest, mis saab valmides olema kõrgem kui näiteks Kapitooliumi hooned või Lincolni memoriaal.

Trump ise teatas sotsiaalmeedias, et tegu saab olema suurima ja kauneima triumfikaarega maailmas. "Sellest saab suurepärane täiendus Washingtoni piirkonnale ja ameeriklased saavad seda nautida aastakümneid," lisas ta.

Kuivõrd tegu on projektiga, mille taga on Trump ise, on triumfikaar saanud hüüdnime Trumpi-kaar.

Valge Maja teatel on planeering esitatud kunstide komiteele, mis arutab seda järgmisel nädalal. Kunstide komitee liikmed vahetas Trump välja mullu, asendades need talle lojaalsete liikmetega.

Triumfikaare tippu on plaanitud kaks kuldset kotkast ning kuldsete tiibadega "Lady Liberty" ehk Vabadussambalt tuntud naine tõrvikuga, mis kujutab vanarooma vabaduse jumalannat Libertast.

Triumfikaar hakkab asuma Arlingtoni surnuaia lähedal. Valge Maja pole seni teatanud, kuidas triumfikaare ehitust rahastatakse.

Triumfikaari on ajaloo jooksul püstitatud üle maailma suurte sõjaliste võitude või muude ühiskondlikult tähtsate sündmuste auks. Kuulsaim neist asub Pariisis.