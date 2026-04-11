Valge Maja avaldas Washingtoni plaanitava triumfikaare joonised

Välismaa
Washingtoni plaanitav triumfikaar. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Valge Maja avaldas illustratsioonid USA pealinna plaanitavast 76 meetri kõrgusest triumfikaarest, mida soovib ehitada USA president Donald Trump.

Valge Maja tegi avalikuks illustratsioonid Washingtoni plaanitavast triumfikaarest, mis saab valmides olema kõrgem kui näiteks Kapitooliumi hooned või Lincolni memoriaal.

Trump ise teatas sotsiaalmeedias, et tegu saab olema suurima ja kauneima triumfikaarega maailmas. "Sellest saab suurepärane täiendus Washingtoni piirkonnale ja ameeriklased saavad seda nautida aastakümneid," lisas ta.

Kuivõrd tegu on projektiga, mille taga on Trump ise, on triumfikaar saanud hüüdnime Trumpi-kaar.

Valge Maja teatel on planeering esitatud kunstide komiteele, mis arutab seda järgmisel nädalal. Kunstide komitee liikmed vahetas Trump välja mullu, asendades need talle lojaalsete liikmetega.

Triumfikaare tippu on plaanitud kaks kuldset kotkast ning kuldsete tiibadega "Lady Liberty" ehk Vabadussambalt tuntud naine tõrvikuga, mis kujutab vanarooma vabaduse jumalannat Libertast.

Triumfikaar hakkab asuma Arlingtoni surnuaia lähedal. Valge Maja pole seni teatanud, kuidas triumfikaare ehitust rahastatakse.

Triumfikaari on ajaloo jooksul püstitatud üle maailma suurte sõjaliste võitude või muude ühiskondlikult tähtsate sündmuste auks. Kuulsaim neist asub Pariisis.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: BBC, Guardian

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo