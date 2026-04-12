X!

Keskpäevaks oli Ungaris valimas käinud rekordarv inimesi

{{1775991420000 | amCalendar}}
Järjekord pühapäeval Budapesti valimisjaoskonnas. Autor/allikas: AP Photo/Denes Erdos/Scanpix
Ungari parlamendivalimistel oli kolm tundi pärast jaoskondade avamist oma hääle andnud ligi 17 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Keskpäevaks oli hääletanute arv tõusnud rekordilise 54 protsendini.

Ungaris avati valimisjaoskonnad hommikul kell kuus ning valimisteenistuse teatel kerkis osalus juba esimese tunniga 3,5 protsendini, vahendas Politico.

Kella üheksaks oli oma hääle andnud ligi 17 protsenti ja kella 11-ks 38 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. 2022. aastal oli hääletanuid neil kellaaegadel vastavalt 10 ja 26 protsenti.

Lisaks oli pühapäevaks laekunud üle 293 000 posti teel antud hääle.

Valimisjaoskonnad on avatud kuni kella seitsmeni õhtul ning esimesi tulemusi oodatakse alates kella kaheksast.

Arvamusküsitlused näitavad, et opositsioonis olev erakond Tisza eesotsas Peter Magyariga on populaarsem kui 16 aastat võimul olnud Fidesz ja peaminister Viktor Orban. Samas on küsitlustulemused märkimisväärselt lahknenud.

Vaatlejate sõnul on võimulolijad loonud sellise valimissüsteemi, mis toetaks nende võimul püsimist, noored ungarlased loodavad siiski muutust.

"Olen väga elevil, aga ka väga hirmul," sõnas noor ungarlane Krista. "Ma tean, et minu tulevik sõltub sellest ja on väga hirmutav, et minu tuleviku valivad inimesed, kes tõemeeli usuvad, et Orban on suurepärane inimene ja suurepärane minister. Nad on propagandast ja meediast väga pimestatud ja see on väga hirmutav."

György Molnar ütles aga, et valib Fideszi ja need on head inimesed.

"Ma tean, kuidas asjad on, Kuulasin kõiki Viktor Orbani kõnesid. Need olid väga head. See pole juhus, et USA president seisab tema kõrval," sõnas Molnar.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: Politico, ERR-i raadiouudised, AFP-BNS

