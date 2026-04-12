Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist

USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid alustavad kõigi laevade Hormuzi väina sisenemise või väljumise blokeerimist, kuna Iraan ei andnud läbirääkimistel lubadust, et loobub oma tuumaambitsioonidest.

Pikas sotsiaalmeedia postituses kirjutas USA president, et kuigi läbirääkimised Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel läksid hästi, siis kokkulepet ei saavutatud endiselt kõige olulisemas punktis - Iraani ei anna lubadust, et loobub tuumarelvade hankimisest.

Trumpi sõnul saavutatakse "mingil hetkel" kokkulepe Hormuzi väinast läbipääsu osas, kuid hetkel ei lase Iraan sellel juhtuda, kuna ei avalda, kus võivad väinas asetseda miinid.

"SEE ON ÜLEMAAILMNE VÄLJAPRESSIMINE ning riikide juhid, eriti Ameerika Ühendriikide omad, ei lase kunagi välja pressida," sõnas Trump.

Samas postituses ütles Trump, et on andnud mereväele korralduse otsida üles ja pidada kinni rahvusvahelistes vetes iga alus, mis on Iraanile tollimaksu tasunud. Ta lisas, et USA merevägi alustab iraanlaste poolt väina paigaldatud miinide hävitamist.

"Kellelgi, kes maksab ebaseaduslikku tollimaksu, ei ole avamerel ohutut teekonda. Iga iraanlane, kes tulistab meie või rahumeelsete aluste pihta, PÜHITAKSE MAA PEALT!" kirjutas USA president.

Oma teises Truth Sociali postituses teatas Trump, et Iraan lubas Hormuzi väina avada, kuid nad on jätnud selle teadlikult tegemata. Tema sõnul on see põhjustanud ärevust, segadust ja valu paljudele inimestele ning riikidele üle kogu maailma.

"Nagu nad lubasid, on neil parem alustada selle RAHVUSVAHELISE VEEKOGU AVAMISE protsessi ja seda KIIRESTI!" lisas ta.

Lisaks käsitles Trump Islamabadi läbirääkimisi, märkides, et asepresident JD Vance, eriesindaja Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner on talle toimunust põhjaliku ülevaate andnud. Samuti kiitis ta Pakistani peaministri Shehbaz Sharifi ja tema meeskonna jõupingutusi.

Trump tõdes, et pärast "peaaegu 20 tundi" kestnud läbirääkimisi on selgunud tõsiasi, et Iraan ei loobu oma tuumaambitsioonidest.

"Mitmes mõttes on kokkulepitud punktid paremad kui meie sõjaliste operatsioonide lõpuleviimine, kuid kõik need punktid ei oma tähtsust võrreldes sellega, kui lubataks tuumavõimekusel olla nii ebakindlate, keeruliste ja ettearvamatute inimeste kätes," ütles ta.

"Nagu ma olen alati öelnud, kohe algusest peale ja juba aastaid tagasi, IRAANIL EI SAA KUNAGI OLEMA TUUMARELVA!" lõpetas Trump.