Riigieksamite perioodi avab abiturientide eesti keele eksam

Esmaspäeval kell 10 algab tänavune riigieksamite periood, kui 9102 noort sooritavad eesti keele riigieksami. Uuendusena on tänavu matemaatika riigieksami vihikus eraldi valemileht, mida õpilane saab kasutada abiks ülesannete sooritamisel eksami ajal.

Gümnaasiumilõpetajal on kohustus sooritada kolm eksamit: eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksam. Inglise keele eksami asemel oli võimalik valida ka rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam.

Teisipäevast kuni 17. aprillini toimub eesti keele kui teise keele riigieksam. Inglise keele eksam toimub 27.-30. aprillini ja matemaatika riigieksam 20. mail.

Eesti keele riigieksamiga mõõdetakse eksaminandi lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemisosa ülesanded tuginevad ilukirjanduse, publitsistika ja populaarteaduslikele tekstidele. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand. Täpsem info kirjandi teemade kohta avaldatakse Harno kodulehel pärast eksami lõppu, kell 16.

14. aprillil toimub eesti keele kui teise keele riigieksami kirjalik osa, suuline osa viiakse läbi 14.-17. aprillil. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest – kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. Eksamile on registreerunud 2932 õpilast.

Matemaatika eksamile on registreerunud 11 059 ja inglise keele riigieksamile 5586 sooritajat. Riigieksamitele on sel aastal kokku registreerunud 12 906 eksamitegijat, kellest 9889 on abituriendid, 952 varemlõpetanud ja 2065 kutseõppeasutuste õpilased.

Riigieksamite esialgsed tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil eksamite infosüsteemis ja riigiportaalis eesti.ee. Maksimumtulemuse ehk 100 punkti saanud eksamitegijad on oodatud Harno korraldatavale tänuüritusele "100 punkti pidu".

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksaminande ka haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Ministri pöördumist saab kuulata esmaspäeval kell 10 Vikerraadios. 14. aprillil kell 10 saab pöördumist kuulata Raadio 4-s.

Kui abituriendil ei ole võimalik põhieksamipäeval osaleda, siis saab ta end kirja panna lisaeksamile. Lisaeksamil osalemiseks tuleb Harnole esitada avaldus.

