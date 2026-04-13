Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab Omniva erastamist

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon võtab tänasel avalikul istungil fookusesse Omniva ja Eesti Posti erikontrollide järeldused ja erastamise läbipaistvuse. Kell 13.15 algavat arutelu näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200), regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais, riigivara osakonna valdkonnajuht Sven Mäe ja riigivara osakonna nõunik Kiur Põld, riigikontrolör Janar Holm, Eesti Post/Omniva finantsjuht Signe Kukin, Eesti Posti juhatuse esimees aastatel 2021–2025 Mart Mägi ning endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalnko-Kõlvart (Keskerakond) tõi esile, et juba 2021. aastal tehtud Omniva ja Eesti Posti erikontroll tuvastas riigiettevõtte juhtimises väga suuri vigu ja võimalikke seaduserikkumisi.

"Seda erikontrolli ei avalikustatud täielikult ning võimalikest seaduserikkumistest ei teavitatud õiguskaitseorganeid. Nüüd näib, et viivitatakse ka valitsuse eelmisel aastal tellitud erikontrolli avalikustamisega. Erikomisjon soovib teada, miks," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

Valitsus nõustus aprilli algul regionaal- ja põllumajandusministri ettepanekuga võõrandada riigile kuuluvad Omniva AS-i aktsiad avalikul enampakkumisel. Aktsiate müügilepingu sõlmimine on kavandatud 2027. aasta jooksul.

Eelmise aasta juunis algatatud Eesti Posti ja Omniva erikontroll keskendub küsimusele, kuidas riigile kuuluvat ettevõtet on alates 2020. aasta juulist eelmise aasta mai lõpuni juhitud.