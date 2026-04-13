Pariis ja London hakkavad kaaluma mereväemissiooni Hormuzi väinas

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ja Prantsuse president Emmanuel Macron. Autor/allikas: SCANPIX / PA Images / Stefan Rousseau
Pantsusmaa president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et peab lähiajal Ühendkuningriigi esindajatega nõupidamise meresõiduvabaduse taastamiseks Hormuzi väinas. Briti peaminister Keir Starmer teatas samal ajal, et ei lase oma riiki tõmmata Iraani sõtta ega osale Hormuzi väina blokaadis.

"Mis puudutab Hormuzi väina, siis korraldame lähipäevil konverentsi Ühendkuningriigi ja nende riikidega, kes on valmis meiega liituma rahumeelsel rahvusvahelisel missioonil, mille eesmärk on taastada väinas navigatsioonivabadus," kirjutas Macron sotsiaalmeedias.

"See rangelt kaitsva iseloomuga missioon, eraldi sõdivatest pooltest, on kavas käivitada niipea, kui olukord seda võimaldab," lisas ta.

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles esmaspäeval, et olenemata survest ei lase ta Suurbritanniat tõmmata Iraani sõtta ega osale Hormuzi väina blokaadis.

"Me ei toeta blokaadi," ütles Starmer BBC raadiosaates, lisades, et väina taasavamine on ülioluline. "Minu arvates on ülioluline, et väin avataks täielikult ja just sinna oleme viimase paari nädala jooksul kõik oma pingutused pannud ning jätkame sellega," ütles Starmer.

Ühendkuningriigi mereväel on piirkonnas miinitraalerid, ütles Starmer. Kuigi ta ei soovinud operatiivküsimusi arutada, rõhutas Briti peaminister, et tema riigi sõjaline võimekus on suunatud väina täielikule avamisele.

USA sõjavägi teatas pühapäeval, pärast seda, kui nädalavahetuse läbirääkimistel ei jõutud kokkuleppele sõja lõpetamiseks Iraaniga, et alustab esmaspäeva õhtul Iraani sadamatesse ja rannikualadele sisenevate ja sealt väljuvate laevade blokeerimist.

USA keskväejuhatus teatas, et blokaad jõustatakse erapooletult kõigi riikide laevade vastu, mis sisenevad Iraani sadamatesse ja rannikualadele või lahkuvad neist, sealhulgas kõikidesse Iraani sadamatesse Araabia lahes ja Omaani lahes.

USA sõjavägi teatas, et regiooni muude riikide sadamatesse sisenevaid ja neist väljuvaid laevu ei takistata.

President Donald Trump ütles pühapäeval, et USA väed peavad rahvusvahelistes vetes kinni kõik laevad, mis on Iraanile tollimaksu tasunud.

"Keegi, kes maksab ebaseaduslikku tollimaksu, ei pääse avamerel turvaliselt edasi," kirjutas Trump sotsiaalmeedias ja lisas: "Iga iraanlane, kes meid või rahumeelseid laevu tulistab, LÜÜAKSE PÕRGUSSE!"

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Rreuters

