Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil tuleb jutuks koolipäeva algus

Tallinna linnavalitsuse tänasel pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Riina Solman ja Andrei Kante ning Nõmme linnaosavanem Gerry Konnov. Muude teemade seas tuleb jutuks koolipäeva alguse kellaaeg.

Pressikonverentsil käsitletavad teemad on Tallinna erihoolekande ja rehabilitatsiooni keskuse Pae üksus, mille ehitus jõuab peagi lõppfaasi; ligipääsetavuse infoportaal, mis aitab erivajadustega inimestel, eakatel ja väikelastega peredel sujuvamalt liikumist planeerida; eestikeelsele õppele ülemineku tegevused; koolipäeva alguse arutelu; Nõmme linnaosa rendiautode parkimise kord.